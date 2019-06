Una adolescente argentina está grave en Punta Cana y su familia pide ayuda

Noticias Relacionadas Crece el misterio en Punta Cana: ahora indagan sobre la muerte de 8 turistas en hoteles

La joven estaba de vacaciones con su familia en Punta Cana cuando sufrió un edema cerebral y se encuentra en grave estado. Luchando con lo dramático del cuadro, la familia de la chica denunció que tardó dos días en conseguir que la empresa de asistencia médica que había contratado autorizara el traslado al hospital de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, donde finalmente está internada.

Se trata de Candela Saccone de 15 años, quien sufrió un desmayo cuando estaba por regresar a la Argentina y fue atendida por personal médico del hotel en que se alojaba. Allegados a la familia de la adolescente indicaron a PERFIL que, dado los síntomas que presentaba, se le realizó una prueba de azúcar en sangre y arrojó 350, muy por arriba del valor normal (100).

Luego fue trasladada a un centro médico de Punta Cana, donde los médicos le diagnosticaron cetoacidosis diabética y su cuadro empezó a agravarse de forma dramática. Los médicos locales sugirieron entonces trasladarla a una clínica en Santo Domingo, debido a que carecían del equipamiento necesario para inducir un coma.

Luego de los resultados de la tomógrafía, los profesionales constataron inflamación del cerebro y decidieron trasladarla a la Clínica Canela 1 en La Romana, ya que es más cerca de Santo Domingo. En el traslado Candela se descompensó y entra en coma. En el nuevo centro de salud, el cuadro empeoró con falla renal y edema cerebral.

El traslado a Santo Domingo todavía no era posible debido a que la empresa de asistencia médica contratada por la familia no lo autorizaba, según denunciaron los Saccone. Hasta ese momento, los gastos médicos de Candela ascendían a US$ 7.500 cerca del tope de US$ 10.000 que cubre la compañía. Según comunicaron allegados al grupo familiar, la empresa de asistencia demoró el traslado señalando que se encontraba "pidiendo presupuestos".

Finalmente, tras dos días de gestiones, el viernes por la noche la adolescente fue trasladada a la capital de República Dominicana y ahora se espera su regreso a Argentina. "Queremos trasladarla lo más pronto posible", dijeron los familiares, que piden ayuda a las autoridades argentinas para acelerar los tiempos del traslado, ante el gravísimo cuadro en el que se encuentra la joven.

