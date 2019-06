Sigue el misterio en Punta Cana: confirman que dos de los turistas murieron por causas naturales

El caso de los nueve turistas estadounidenses fallecidos en diferentes hoteles de República Dominicana, en Punta Cana, en los últimos 13 meses hizo encender el alerta del lugar. Mientras las investigaciones sobre las muertes avanzan, ahora se supo que dos de las víctimas que perdieron la vida en el resort Hard Rock fue por causas naturales.Las autopsias realizadas a David Joseph Harrison y Robert Bell Wallace determinaron que uno de ellos murió de un infarto mientras que el otro fue por un choque séptico.

Harrison, de 45 años, murió en julio de 2018 por una arterosclerosis grado IV de las arterias coronarias, con infarto en la pared posterior del ventrículo izquierdo, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria como mecanismo terminal. El hombre se hospedaba en una de las habitaciones del Hard Rock Hotel y fue llevado el 14 de julio de 2018 a la emergencia del Centro Médico Hospiten, en Bávaro, luego de ser asistido por el personal médico del complejo turístico por presentar dolor torácico de varias horas de evolución, según consignó el sitio Diario Digital.

Investigan la extraña muerte de tres turistas en un hotel en Punta Cana

Días atrás, la esposa de la víctima, Dawn McCoy, dio una entrevista a The Washington Post y explicó lo que pensó cuando tras el deceso de su esposo, se conocieron otros casos: "Cuando comenzaron a morir todas estas personas, yo me detuve un momento y me dije a mí misma, '¿Cómo puede ser que todos ellos murieran por la misma causa que David?'"

En el caso de Wallace, de 67 años, en el informe acerca de las causas de muerte se pudo saber que sufrió un shock séptico, neumonía aguda y fallo multiorgánico. Beber Lynn Ticknoff, esposa del hombre y quien lo acompañaba en las vacaciones en el hotel, contó que su marido presentó dificultad respiratoria, dolor de la espalda baja de fuerte intensidad luego de realizar un esfuerzo físico de dos días de evolución.

Siete víctimas más. Además de Harrison y Wallace, se registraron otras siete muertes en diferentes hoteles de la zona.

Turismo oscuro: destinos donde hubo muerte, dolor y sufrimiento

Respuesta de las autoridades. "En los últimos cinco años, más de 30 millones de turistas han visitado República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante", aseguró el ministro de Turismo, Francisco Javier García en declaraciones a la CNN. El funcionario además reiteró que no hay peligro alguno en el lugar: "Estos son incidentes aislados y República Dominicana es un destino seguro", afirmó.

Los líderes de República Dominicana aseguran que el país es uno de los principales destinos turísticos de la región, con más de 6 millones de turistas en 2018, 2,2 millones de ellos estadounidenses, según la Organización de Turismo del Caribe.

El portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, publicó un video en su cuenta de Twitter en donde se refiere al lugar como “el destino turístico más grande y de mayor crecimiento del Caribe Insular”.

More than 41 million tourists have visited the Dominican Republic since 2012.

The largest, fastest growing, tourism destination of the insular Caribbean.

14 million came from the United States of America.#BeFairWithDR



[English Subtitled] pic.twitter.com/izm0DS4QSK