Hombre de Nueva Jersey sufrió una muerte misteriosa en un hotel de Punta Cana

Un turista estadounidense murió el 13 de junio en un hotel de República Dominicana y con él, ya son 9 las víctimas fatales que mueren en hospedajes en Punta Cana en los últimos 13 meses por diferentes causas. Joseph Allen, de 55 años y oriundo de Nueva Jersey, fue encontrado sin vida en la habitación del Hotel Terra Linda en la ciudad costera de Sousa, en dicho país. El hombre había viajado con amigos y se había alojado en el mismo resort en oportunidades anteriores, según contó su hermana en declaraciones a la CNN.

La familia de la víctima relató que Allen no le manifestó a sus compañeros sentir algún tipo de malestar. Sin embargo, éstos se preocuparon luego de que no les respondiera cuando debían juntarse ese día para compartir una serie de actividades. Es por eso que personal del hotel acudió al dormitorio y ahí lo halló sin vida.

El departamento de Estado de Estados Unidos fue quien confirmó la muerte. Un portavoz de allí aseguró: “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida. Por respeto a la familia durante este difícil momento, no tenemos información adicional que proporcionar”. Aún resta que la investigación avance y se sepa la causa del deceso del turista.

Crece el misterio en Punta Cana: ahora indagan sobre la muerte de turistas en hoteles

Casos anteriores:

Respuesta de las autoridades. "En los últimos cinco años, más de 30 millones de turistas han visitado República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante", aseguró el ministro de Turismo, Francisco Javier García en declaraciones al mencionado medio. El funcionario además reiteró que no hay peligro alguno en el lugar: "Estos son incidentes aislados y República Dominicana es un destino seguro", afirmó.

Por su parte el portavoz del Gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Marchena, compartió en su cuenta de Twitter un video para referirse al lugar, al cual calificó como "el destino turístico más grande y de mayor crecimiento del Caribe Insular". A su vez, detalló que 14 millones de estadounidenses han vacacionado allí desde 2012.

More than 41 million tourists have visited the Dominican Republic since 2012.

The largest, fastest growing, tourism destination of the insular Caribbean.

14 million came from the United States of America.#BeFairWithDR



[English Subtitled] pic.twitter.com/izm0DS4QSK