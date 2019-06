Crece el misterio en Punta Cana: ahora indagan sobre la muerte de 8 turistas en hoteles

Una turista estadounidense de 53 años murió el 10 de junio en Punta Cana, República Dominicana, y se convirtió así en la octava persona que pierde la vida en un hotel de ese lugar paradisíaco en los últimos meses. La mujer identificada como Leyla Cox comenzó a sentir un malestar antes de fallecer en su habitación del hotel Excellence Resorts.

Desde el centro vacaciones informaron que la causa del deceso se debió a "un ataque al corazón", pero el caso se suma a una extensa listas de decesos misteriosos o inesperados del último tiempo. En ese marco, emitieron un comunicado para expresar su pesar ante la situación: "Estamos profundamente tristes por los recientes incidentes en República Dominicana", sostuvieron.

"Entendemos que la seguridad es una preocupación primordial para todos los viajeros y siempre hemos tomado amplias medidas para hacer de la seguridad una prioridad para todos nuestros huéspedes del Excellence Punta Cana", agregaron en el texto difundido por la cadena CNN.

Siete muertes anteriores. El 30 de mayo de 2019, una pareja fue hallada sin vida en su habitación de un hotel del mismo destino turístico. Las víctimas fueron identificadas como Edward Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Day, de 49. Las autoridades explicaron que la causa de la muerte fue una hemorragia interna. El hombre tenía un corazón agrandado y cirrosis hepática, ambos signos de una enfermedad preexistente significativa, mientras que la mujer también tenía líquido en su cerebro.

Otro caso fue el de Miranda Lynn Schaup Wernerque, una turista también estadounidense que se hospedaba en un resort junto a su esposo. La mujer tomó un un trago del minibar y de repente se sintió mal. Sufrió un ataque cardíaco, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, según una autopsia preliminar citada por la oficina del fiscal general de República Dominicana.

La empresaria Bárbara Corcoran declaró mediante un comunicado que su hermano, John Corcoran, murió en su habitación de hotel en República Dominicana a fines de abril "por lo que se cree que son causas naturales".

El 12 de abril un hombre de 67 años identificado como Robert Wallace, perdió la vida luego de enfermarse en el Hard Rock Hotel & Casino en Punta Cana. Así lo manifestaron sus familiares en declaraciones a un canal de televisión estadounidense.

El julio de 2018 David Harrison, de 45 años, murió en el mismo hotel, según su esposa, Dawn McCoy. La mujer declaró que su esposo regresó de una excursión de buceo un día antes y le dijo que no se sentía bien. A la mañana siguiente, no podía levantarse de la cama y murió. La causa del deceso en este caso fue catalogada por las autoridades como un ataque cardíaco y edema pulmonar.

En junio del mismo año, una mujer llamada Yvette Monique Sport murió en Bahía Príncipe. La víctima había viajado allí con un grupo de amigos, y al parecer se recostó luego de darse una ducha y tomar una bebida del minibar y amaneció sin vida.

Respuesta de las autoridades. "En los últimos cinco años, más de 30 millones de turistas han visitado República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante", aseguró el ministro de Turismo, Francisco Javier García en declaraciones a la CNN. El funcionario además reiteró que no hay peligro alguno en el lugar: "Estos son incidentes aislados y República Dominicana es un destino seguro", afirmó.

Por su parte el portavoz del Gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Marchena, compartió en su cuenta de Twitter un video para referirse al lugar, al cual calificó como "el destino turístico más grande y de mayor crecimiento del Caribe Insular". A su vez, detalló que 14 millones de estadounidenses han vacacionado allí desde 2012.

