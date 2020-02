Ahorros y finanzas: lo que nunca te explicaron sobre inversiones, de la mano de Ramiro Marra

por Emiliano G. Arnáez

Las finanzas personales suelen ser un punto de la vida privada de las personas a las que no todos les prestan la debida atención. En algunos casos, simplemente por desconocimiento y en otros por ciertos mitos instalados que lo pintan de una tarea casi imposible en un país como Argentina. ¿Es posible ahorrar en nuestro país? ¿Sirve "ahorrar" en dólares? ¿Es imposible ganar más, como por ejemplo en la Bolsa?

Para responder a éstas preguntas y muchas más, nos comunicamos con Ramiro Marra, director de Bull Market Group. Marra es licenciado en Mercado de Capitales por la Universidad del Salvador. Es MBA además por la Universidad de San Andrés y realizó un posgrado de Políticas Públicas (Universidad Torcuato Di Tella). Pero su faceta más conocida y que lo capapultó a la fama es la de youtuber financiero.

Hace escasas semanas lanzó su primer libro llamado Hablemos de guita (Editorial Planeta) y va camino a convertirse en un éxito de ventas. Ya alcanzó la quinta posición en el top ten de ventas.

—Venís de una familia con tradición en la Bolsa y en los servicios financieros. ¿Cómo pasaste a tener un sello e identidad propia con una carrera en ascenso, tanto como youtuber e influencer financiero con 100 mil suscriptores?

—Soy broker de Bolsa por vocación familiar, llevo el mercado en la sangre. Muchas veces veo que hay gente, principalmente los políticos, que no entienden lo que es el "mercado" por eso me animé a contarlo de otra manera en las redes. Demostrar que no estamos para joder a nadie, sino todo lo contrario. Somos una herramienta que ayuda a que las cosas funcionen mejor. Se me pone la piel de gallina cuando un chico de 15 años me dice que esta invirtiendo en Bolsa porque le llegó mi mensaje o ver que tenemos un récord de gente que abre cuentas para invertir en la Bolsa a pesar de la crisis económica. En este país falta educación financiera y las redes ayudan a llegar a toda esa gente que la está buscando.

Hablemos de guita (Editorial Planeta)

—Tu libro es prácticamente un manual práctico con ideas útil para invertir, y en su primera parte ofrecés mucha teoría y experiencias sobre conceptos esenciales. ¿Cuáles son los principales errores que comete un inversionista principiante?

—La fantasía de creer que todo es fácil, de no tener los pies sobre la tierra, de pensar que no es necesario trabajar o que dedicarse a la Bolsa no es un trabajo, son algunos de esos errores. Pero también a la vez no entender para qué quieren el dinero ni qué es el dinero, y correr detrás de él sin tener objetivos y conceptos claros. El libro trata de llegar a que podamos hablar de plata sin ponernos colorados y poder tener conciencia de lo que significa la guita.

—En el mundo de las finanzas, a diferencia de otros campos, el conocimiento sirve primero para desterrar mitos y creencias equivocadas. Desmitifiquemos algunas de ellas:

3.a) ¿Es válido decir "yo ahorro en dólares"?

En la Argentina por culpa de la inflación tenemos que ahorrar en dólares pero no quiere decir que tener dólares sea una inversión, sino simplemente tener resguardada la plata contra el peso. Invertir es otra cosa, es un paso por delante del ahorro, por eso es importante empezar a pensar en inversiones y no en simplemente en una moneda de otro país simplemente porque no tiene inflación.

3.b) El plazo fijo suele ser la primera opción de ahorro para quienes no conocen de inversiones, ¿a qué se debe esta tendencia? ¿Sigue siendo recomendable?

El plazo fijo es un negocio para los bancos, y muy pocas veces para las personas, se genera a partir de que estábamos cautivos de nuestra cuenta bancaria y era fácil de realizar. Hoy gracias a la tecnología cada vez más gente invierte de forma más eficiente en el mercado de capitales.

3.c) Para invertir en Bolsa hay que ser un entendido y tener mucha plata. ¿Es real?

La tecnología también nos beneficia en que ahora se puede entrar sin un mínimo a invertir en Bolsa. Para conocer de qué trata, simplemente con 1000 pesos podemos probar una plataforma, y la sociedad también progresó mucho en cuanto a conceptos económicos por lo que es muy fácil invertir. Lo hacen chicos de 15 años que van al colegio secundario o jubilados que les divierte la facilidad con que lo pueden hacer.

Ramiro Marra, youtuber financier y escritor (Crédito foto: Alejandro Guyot)

—¿La Bolsa es un "timba"?

—La vida es una timba, no sabés qué te puede tocar o pasar, siempre te va a sorprender. La ventaja que tiene la Bolsa es que podés ir diversificando tus riesgos, y eso baja mucho la posibilidad de imprevistos. Se dice que la Bolsa es una timba por desconocimiento y por que es el único lugar donde no se miente, siempre hay un precio, Si la Bolsa baja, tus inversiones en inmuebles baja, tu comercio también baja y la economía en general baja, la Bolsa solo lo muestra de forma más online.

—Saber ahorrar es una de las principales variables a la hora de concretar una inversión posterior. Supongamos que alguien tiene un sueldo entre 30 y 35 mil pesos. Sin haber armado un presupuesto de entradas y salidas de dinero, logra "salvar" a fin de mes sólo 1000 pesos. ¿Cómo se puede hacer para incrementar esa cifra y en qué la podría invertir?

—El orden es la base de una fortuna, tener un presupuesto, registros y administración de nuestro dinero. No dejarse llevar por gastos innecesarios, no gastar en caliente, no es cuestión de ser un "rata" sino de ser una persona racional y seria con la plata. Luego del ahorro las inversiones llegan solas porque con la misma conducta que generamos ahorros después vamos a saber invertir.

—Muchos están conociendo los instrumentos financieros gracias a aplicaciones como Mercado Pago, Ualá, Front, o Banza, entre otras fintech. Los usuarios de estas apps buscan o intentan ganarle a la inflación. ¿Qué segundo paso les recomendás a quienes quieren algo más que una cuenta remunerada basada en un FCI del tipo money market?

—El sector Fintech esta haciendo que sea mas fácil administrar nuestro dinero, y nos da diferentes oportunidades, y si cruzamos el Fintech con el mercado de capitales se consiguen inversiones muy por arriba de las más tradicionales. Por eso no hay que irse de este mundo sin haber probado invertir en la Bolsa.

—Los ciclos cambiantes de la economía argentina pueden generar inseguridad a la hora de invertir. ¿Cuáles son las inversiones con menor riesgo y cuáles con mayor riesgo?

—Tener tranquilidad de que el mercado siempre recupera es primordial después entender el concepto de diversificación, uno puede tener una cartera con diferentes tipos de activos que ayuden amortiguar cualquier imprevisto. No olvidarse que las crisis pasan y ahí es cuando salimos fortalecidos por saber haberlas transitado. Después de una crisis aparecen grandes oportunidades.

Ramiro Marra, youtuber financier y escritor (Crédito foto: Alejandro Guyot)

—¿Se puede vivir de la Bolsa haciendo trading?

—Se puede vivir pero no es lo que recomiendo a los que recién empiezan, es más importante que piensen y aprendan a invertir en largo plazo que en el corto que es donde lo hacen las personas más experimentadas. Tampoco creer que vivir del trading no es trabajar, lleva mucha dedicación.

—Una persona tiene 100 mil pesos en su cuenta bancaria. ¿Cómo podría iniciarse en las inversiones del mercado de valores? ¿Bonos? ¿FCI? ¿Acciones? ¿Oro?

—Lo ideal siempre es empezar por Fondos Comunes y luego pasar a instrumentos con un poco más de riesgo, entonces continuaríamos operando Bonos (en este momento no es el mejor ejemplo porque estamos en medio de una reestructuración) y después iríamos a las acciones que nos dan un mayor beneficio si sabemos esperar y no somos ansiosos.

—Por último, se habló mucho en las últimas semanas sobre el bono provincial BP21, el nacional AF20, entre otros. En su campaña Alberto Fernández dijo que uno de los temas que más le preocupaban era la deuda. ¿Cuál es tu análisis sobre las finanzas a nivel país y su impacto en la economía y en las cuentas de los inversionistas?

—Argentina tiene un gran desafío por delante, esperemos que el Gobierno entienda lo importante que son los mercados para el desarrollo de un país. En los mercados están tus socios ideales porque son los que te dan crédito, si saben tratar de buena manera a sus acreedores los beneficios que le pueden dar son ganancia para todos. El mercado quiere países serios, queda en nosotros comportarnos como tales.