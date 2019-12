Roemmers negó que su colección de Borges fuera robada y aseguró que "está todo documentado"

El empresario Alejandro Roemmers salió a desmentir las acusaciones de María Kodama respecto de que una colección de obras de Jorge Luis Borges que pretende donar al Estado argentino eran robadas y aseguró que tiene "todo documentado". Además, recordó que dicho material había sido ofrecido al gobierno de la Ciudad bajo la gestión de Mauricio Macri pero que no le ofrecieron un lugar adecuado. "En la reunión con Alberto Fernández sentí por primera vez que se le daba importancia a esta colección".

En primer lugar, Roemmers dijo que se trata de una colección que no es robada, que tiene más de 50 años y está todo documentado: "No es robada. Es una colección que tiene 50 años. Hay obras adquiridas a muchos coleccionistas y libreros y está todo documentado. Hay libros, hay revistas, hay anotaciones de Borges, hay cartas. Gran parte de eso estaba en la colección del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro. Todo tiene su documentación", advirtió.

En declaraciones a TN, argumentó: "Me pone triste que se quiera ensuciar algo tan lindo como un acto de entrega de un patrimonio. Además si había algún reclamo pasaron décadas para hacerlo, no entiendo porqué ahora deciden hacerlo. Es disparatado. Es algo que es tan grande que no lo puedo tener en mi casa, accedí para donarlo. Se hace falta una flota de camiones para transportarla". "Si alguien siente que hay algo que le pertenece, ahora lo va a poder reclamar porque lo tendrá el Estado argentino. Tendrá que demostrar qué le corresponde, yo sólo lo estoy poniendo a disposición", sostuvo.

Sobre Kodama, el empresario afirmó que no sabe "qué habrá hecho María Kodama con otra parte de la obra. Ella lo que me dijo hace unos días en una cena es que no quería donarlo a la Argentina porque no tenía confianza en la capacidad de los gobiernos argentinos de poder preservar estos documentos, de tenerlos con seguridad, que no se deterioren. Me dijo que Borges había donado algunos libros y que se habían perdido o deteriorado. Por eso me dijo que prefería donarlas o venderlas a los Estados Unidos y a Japón".

Por otro lado, contó que la reunión con Alberto Fernández fue para coordinar una donación de dicho material al Estado para que se exhiba "donde Borges vivió toda su vida y no quede en el exterior o una universidad de difícil acceso". "Borges es una persona universal, no debería pertenecer a una persona, debería ser de todos. Y fue un argentino, vivió toda su vida en Argentina. Quisiera que tuviera un lugar en donde se lo valore, se lo recuerde y se lo pueda visitar. Que se pueda ver el material desde la web, estudiarlo. Yo soy admirador de Borges y me gusta la poesía, me gusta escribir", agregó.

Además, recordó cuando había intentado ofrecer la colección a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño: "Yo le ofrecí esta colección hace muchos años a Mauricio Macri cuando era intendente, no me dieron un lugar adecuado para exhibirlo, había que restaurar todo un edificio. La volví a ofrecer años atrás pero el asunto quedó en nada. En mi caso, no tiene que ver con una idea política, quiero que todos en el mundo puedan ver a Borges".

Respecto de su reunión con el presidente electo, dijo que "él se alegró mucho, fue una entrevista muy cordial, fue la primera vez que sentí que se le daba la importancia a esta colección. Que se le iba a brindar un lugar adecuado, que se le diera una ley para preservarlo con seguridad porque son documentos valiosos. A mí me ha costado mucho conseguirlos y me gustaría que no se pierdan ni se deterioren o que se roben".

