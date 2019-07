"¿Te gusta juguetear un poquito?": denuncian a un preceptor por hostigar a alumnas menores de edad

Tres adolescentes denunciaron a un preceptor de la Escuela de Comercio Nº 21 Capitán de Navío Hipólito Bouchard de la Ciudad de Buenos Aires por el envío de mensajes de texto y audios en los que invitaba a salir a alumnas menores de edad. El hombre fue separado del cargo y las autoridades del colegio fueron sumariadas ante la presunta falta de reacción.

La primera advertencia de las menores tuvo lugar el viernes 28 de junio cuando se acercaron a la dirección de la institución para hablaron la directora, quien en ese momento se encontraba de licencia. Habrían hablado con una preceptora y le mostraron los mensajes que les enviaba el adulto.

"A ver, la verdad que hablar por mensajito a mí no me gusta; si te hablo, te hablo personalmente, y ahí sí si te parece que soy un pelotudo o lo que sea, ahí si te lo banco. Por mensaje es hablar por hablar, es al pedo, por eso te digo, si me dieras una sola chance para salir con vos o para verte cambiaría todo... y hasta te aclaro esto también, podemos dormir juntos una noche en una misma cama y no te toco un pelo, tranquilamente", fue uno de los audios que dio a conocer una de las alumnas del colegio en las redes.

"Pero qué vueltera, increíble, si te relajaras un poco... es mi sensación o te gusta juguetear o histeriquear un poquito? Sos muy vueltera, pero muy vueltera, loco, increíble, si te relajaras un poquito ... ¿no hay ni mínima de chances que me dejes buscarte mañana y vayamos juntos al colegio?", dice otro de los mensajes.

Antes esto, la joven detalló: "Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada". Entre los mensajes, las invitaciones a juntarse con las estudiantes eran constantes. "Querés mañana escaparte y no entrar? De la falta olvidate, no pasa nada, y nos encontramos y si querés compro para desayunar algo rico y venimos para casa! o donde quieras", se pudo leer.

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de CABA realizó este martes una denuncia al Ministerio Público Fiscal. "Desde el ministerio somos representantes con los padres en la causa judicial. Ellas están como pueden. Son víctimas de un señor que las hostigaba. Por suerte, están dispuestas a avanzar con la denuncia para que se investigue", detalló a PERFIL Yael Bendel, titular del MPT.

Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada. pic.twitter.com/s6nmEwJ3i1 — ☽ ro (@rainbowinsunset) July 1, 2019

"Evidentemente es un modus operandi. No es que es un acto aislado, que aún si lo fuera no deja de constituir un delito. Así se relacionaba él con las adolescentes que tenía a su cuidado. Las hostigaba, acosaba y hacía estos contactos", agregó. La funcionaria también informó que en los próximos días se les realizará cámara Gesell correspondiente a las jóvenes y medidas que permitan conocer si los audios pertenecen al preceptor.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30, a cargo de Celsa Ramírez. Mientras tanto, se apartó al acusado de su cargo, y la directora del colegio y la preceptora que habló con las alumnas quedaron bajo sumario por no haber actuado con inmediatez. En la mañana de este miércoles, los estudiantes del colegio realizaron una huelga en la puerta del colegio.

AB/FF