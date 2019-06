En medio del apagón en La Plata, nombran Ciudadano Ilustre al Batman Solidario

La inundación de 2013 que dejó 89 muertos en La Plata coincidió con el inicio del camino del Batman Solidario que desde ese momento recorre cada viernes las habitaciones del Hospital de Niños Sor María Ludovica con la misión de llevar un poco de alegría a los más chicos. Por sus actos y las donaciones que consigue para el hospital, este miércoles fue distinguido por el Concejo Deliberante de la capital bonaerense como Ciudadano Ilustre, pero su designación despertó críticas por el momento que vive la ciudad que está inmersa en un apagón desde el sábado.

A pesar de las buenas acciones de este hombre que prefiere no revelar su identidad, la distinción enfureció a varios usuarios de las redes sociales ya que la designación se dio justo en momentos en los que miles de personas aún están sin luz.

"A ningún legislador, y pasaron muchos, se le hubiera ocurrido que Batman iba a estar sentado acá, pero pasó y estoy, y recibo este reconocimiento con mucha emoción. Pero lo hago en nombre de todos los que hacemos esto. Y a mis Robins, que son once personas que trabajan incansablemente", sostuvo Batman ante la mirada de los concejales.

En esa línea, siguió con su discurso y aseguró que con él no trabaja "ningún sector que tenga que ver con fanatismos de ningún lugar, como podría ser el fútbol, la religión o la política. Tuve y tengo muy presente esto desde que decidí dejar Ciudad Gótica para habitar esta ciudad lo hice con el objetivo de realizar una misión".

Sin embargo, a pesar de las buenas obras del Batman Solidario, en La Plata sólo se habla del apagón y en Twitter apuntaron a los legisladores por lo poco oportuno del nombramiento. "La ciudad lleva más de 70 horas sin luz, hay 15 mil hogares afectados, se calculan pérdidas que superan los $1.000 millones, Mientras tanto, el Concejo Deliberante de La Plata, reconoció al "Batman Solidario" por su ayuda a la comunidad. quisiera que fuera una joda...", manifestó uno de los usuarios enojado.

La iniciativa estuvo a cargo del concejal Guillermo Ronga. En diálogo con PERFIL, el edil detalló: "Acá todos lo conocemos, y un periodista me dijo que sería buena idea darle una distinción. Empezó el día de la inundación de 2013 en La Plata cuando se acercó al hospital y habló con una de las monjas que allí trabajan para ir a colaborar. La monja aceptó y ahí empezó, pero no fue por la inundación sino que llegó horas antes y la inundación llegó después. Le preguntamos su nombre y nos dijo que no daba su identidad pero que si queremos llamarlo de alguna manera que sea como Bruno Díaz".

"Todos los viernes a las 17 él corta su trabajo, se disfraza de Batman, se sube a su Batimóvil y visita a los nenes. El laburo que hace él es fantástico, dedica tiempo de su vida y hace esto, por eso lo queremos nombrar 'Vecino Destacado' y declarar de interés municipal los llamados 'Batiencuentros', que son eventos anuales en donde junta fondos para comprar cosas útiles para el hospital. Además tiene un equipo de colaboradores que él los llama sus 'Robins', quienes también estarán presentes en el acto", concluyó el legislador.

Batman, al poder. "Leo muchos comentarios que dejan en redes y la gente me dice 'postulate a intendente que yo te voto', la gente está desesperada en poder creer en algo. Los legisladores y concejales tienen este desafío de hacer que la gente crea en ellos, como lo hizo con el Batman Solidario", dijo el 'superhéroe' en diálogo con PERFIL, que reconoce que en algún momento le llegó la propuesta de incursionar en política y siempre dijo que no. "Yo publico todas las boletas de lo que compro con las donaciones, porque creo que lo más importante que hay es la confianza", añadió.

