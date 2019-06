La historia del Batman Solidario de La Plata que será nombrado 'Vecino Destacado'

por Florencia de Sousa

La tragedia marcó a la Ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013, cuando una gran inundación azotó a la ciudad y dejó 89 muertos. Ese día se transformó también en la fecha en la que el Batman Solidario entró en acción. El hombre —que prefiere no develar su identidad— recorre desde ese entonces cada viernes las habitaciones del Hospital de Niños Sor María Ludovica con una única misión: llevar un poco de alegría a los más chicos, y por qué no, también a los grandes. Su accionar solidario le vale ahora una distinción y será nombrado 'Vecino Destacado' de la capital provincial.

"Hace más de seis años que hago esta misión. La primera vez que llegué al hospital fue justo el día de la inundación, la cual me agarró dentro del lugar. Aunque muchos dicen que empecé con esto a partir de este hecho, en realidad no. Me acuerdo que esa tarde fui y cuando me iba comenzó a llover y me quedé un rato y salí con el agua por la cintura como nos pasó a la mayoría de los platenses. Con esas circunstancias es imposible de olvidarme qué fecha empecé. Desde ahí, todos los viernes recorro las salas y regalo dibujos y lápices para que los chicos coloreen", cuenta a PERFIL este 'superhéroe' argentino que en sus comienzos utilizaba un traje de neoprene de bucear y una máscara provisoria que perfeccionó con el tiempo.

"Soy docente, aunque ahora estoy en la parte de tareas administrativas, y en todas las escuelas en donde estuve siempre me preocupé por lo social. Hacer esto es una forma de agradecer lo mucho que la vida me dio. Este personaje es el superhéroe más humano porque no tiene ningún poder especial: no tira telarañas y no vuela, sino que es un multimillonario que aún pudiendo quedarse cómodo en su casa, decide ponerse al servicio de estar del lado de los que pueden sufrir. Si hay un poder que tiene este 'Batman Solidario', es poder transformar los momentos duros que se viven en el hospital y llevar un momento de alegría e ilusión no sólo en los chicos que se llevan una sorpresa, sino también en los grandes que muchas veces me piden sacarse una foto conmigo y eso me deja entrever que el niño que tienen en el interior está presente", agregó el hombre, que reconoce que son muy pocas las personas que conocer su verdadera identidad. Los que saben "tienen respeto y no revelan datos míos".

"Mis visitas por cada habitación es corta porque busco generar que a los nenes les quede la ilusión de que Batman estuvo por ahí, le llevó una golosina o algo para que dibuje y se fue". FOTO: Facebook Batman Solidario

La parte triste de sus visitas semanales ocurre cuando deja de ver a algunos de los chicos que conoció porque fallecieron. "Me hice de una coraza que sí o sí tengo que tener porque sino no puedo llevar esta tarea adelante. Al principio me costó, me quebré mucho, pero ahora es tan lindo lo que provoco en el momento que prefiero quedarme con eso. Hay mamás que me dejan mensajes y me dicen que fui quien le sacó la última sonrisa a su hijo y eso es muy fuerte, también es un impulso para seguir adelante", narró a este medio.

Solidaridad y obras. "Cuando esto comenzó a crecer y vi la manera en que la gente quería colaborar y no sólo darme resmas de hojas; lápices de colores y golosinas que era lo que yo necesitaba, surgió la idea de hacer los 'Batiencuetros', que son dos cena-shows al año -una en mayo y otra en noviembre- llevamos 9 ya y todo se hace con la voluntad y las donaciones de la gente. En el primero éramos 70 personas, en el último fuimos más de 550, y hasta ahora recaudamos más de un millón de pesos. Con eso cambiamos los televisores de las habitaciones; pusimos aires acondicionados; estufas; sillones para las salas para que los padres puedan descansar al lado de la cama de sus hijos; refaccionamos dos salas a nuevo. Ahora estamos pintando el hospital por dentro y está quedando maravilloso", explicó.

Además de visitar el lugar, junta donaciones para mejorar el centro de salud. FOTO: Facebook Batman Solidario

Motorizado. Además de la caracterización de este personaje, y los 'Batiencuentros' anuales, el hombre posee también, como no podía ser de otra forma, su auto 'tuneado' al mejor estilo del Batimóvil. "Cuando paro en algún semáforo en La Plata, el que va manejando al lado mío pone una cara de sorpresa y emoción que es increíble", precisó. Casado y padre de tres hijos, cuenta con humor: "Ellos me ayudan a preparar algunas de las cosas que llevo al hospital, y cuando los voy a buscar en la escuela, estaciono lejos y apenas suben arranco. Esto no lo podría hacer si no tuviera el apoyo de la familia".

El Batimóvil. FOTO: Facebook Batman Solidario

"El Batman Solidario no tienen nada que ver con un partido político o una religión o un club de fútbol, sino que se trata de gente con un objetivo en común que es ayudar al que la está pasando mal, dejando diferencias y fanatismos de lado. El espíritu final que tenemos es el de unir. Me da felicidad este reconocimiento, pero es en nombre de todos ellos que colaboran, y del equipo maravilloso que me ayuda a organizar todo", señaló.

El hermano de Rodríguez Larreta, payamédico

Batman, al poder. "Leo muchos comentarios que dejan en redes y la gente me dice 'postulate a intendente que yo te voto', la gente está desesperada en poder creer en algo. Los legisladores y concejales tienen este desafío de hacer que la gente crea en ellos, como lo hizo con el Batman Solidario", agrega el superhéroe, que reconoce que en algún momento le llegó la propuesta de incursionar en política y siempre dijo que no. "Yo publico todas las boletas de lo que compro con las donaciones, porque creo que lo más importante que hay es la confianza", añadió.

Además de visitar el hospital, junta donaciones y hace reformas en el centro de salud. FOTO: Facebook Batman Solidario

Sucesor. "Esto no va a morir en mí, sino que será una leyenda en La Plata el hecho de que Batman dejó Ciudad Gótica para vivir en La Plata y cuando me jubile cederé la posta. Llevo seis años y medio haciendo esto y dije que cuando cumpla los 10, me jubilo. Tengo que elegir la persona indicada para que siga, que no puede ser cualquiera, que claro será un Batman distinto, como pasa en las películas, pero el eje tiene que ser el mismo: la honestidad; el compromiso; la transparencia y el ejemplo", expresó sobre su retiro previsto para 2022.

Cada viernes desde el 2 de abril de 2013, el Batman Solidario visita el Hospital de Niños Sor Juana Ludovica de La Plata. FOTO: AFP

Distinción. Conocido en La Plata por su accionar, ahora llega el momento de la distinción. La iniciativa de nombrar al Batman Solidario como 'Vecino Destacado' —que tendrá lugar el miércoles 26 de junio— estuvo a cargo del concejal Guillermo Ronga.

En diálogo con PERFIL, el edil detalló: "Acá todos lo conocemos, y un periodista me dijo que sería buena idea darle una distinción. Empezó el día de la inundación de 2013 en La Plata cuando se acercó al hospital y habló con una de las monjas que allí trabajan y ahí le dice que quiere ir a colaborar, la monja le dijo que sí y ahí empezó pero no fue por la inundación sino que horas antes. Le preguntamos su nombre y nos dijo que no daba su identidad pero que si queremos llamarlo de alguna manera que sea como Bruno Díaz".

"Todos los viernes a las 17 él corta su trabajo, se disfraza de Batman, se sube a su Batimóvil y visita a los nenes. El laburo que hace él es fantástico, dedica tiempo de su vida y hace esto, por eso lo queremos nombrar 'Vecino Destacado' y declarar de interés municipal los llamados 'Batiencuentros', que son eventos anuales en donde junta fondos para comprar cosas útiles para el hospital. Además tiene un equipo de colaboradores que él los llama sus 'Robins', quienes también estarán presentes en el acto", concluyó el legislador.

