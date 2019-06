La luz del humor nunca se cortó: lo mejores memes tras el apagón

Luego del enorme e histórico apagón eléctrico que se produjo este domingo 16 de junio en casi toda la Argentina y que se extendió hasta una parte de Uruguay y Brasil a causa de un "colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", muchos usuarios de redes sociales desplegaron su creatividad en Twitter y se tomaron con un poco de humor el tema, y claro, comenzaron a publicar los infaltables memes.

Apenas pasadas las 7 de la mañana, comenzaron a verse los primeros posteos. Muchos de ellos se inspiraron en capítulos de Los Simpson, otros hicieron referencia a películas de ciencia ficción que tienen como temática ataques extraterrestres y el fin del mundo, entre otros. No faltaron tampoco los que se vanagloriaron de tener el celular con carga completa.

Sobre el apagón. El corte de suministro eléctrico se reportó a las 7:07 y recién dos horas después se restableció en Entre Ríos, Mendoza y parte de la Capital Federal y el Conurbano, aunque aún falta bastante para que se normalice en toda la Argentina.

Estoy gastando lo último que me queda de batería en Twitter Caballeros fue un placer Twittear con ustedes #sinluz #apagon #edenor #EDESUR pic.twitter.com/Z4BVb3VXqX

La Secretaría de Energía informó que "la recuperación total puede llevar algunas horas" y aclaró que los hospitales públicos "no reportaron problemas, porque las terapias intensivas funcionan con generadores de energía".

Hola, soy la pava tradicional. Tal vez me recuerden como "Prendé la hornalla y poné la pava", "Apagá el fuego que se hierve", "Agregale agua fría que quema". #SinLuz #apocalipsis #Argentina pic.twitter.com/CliWEYIBcK

El corte de luz afectó sobre todo a aquellas provincias que este domingo tienen elecciones, como San Luis, Formosa, Santa Fe, ya que en muchos casos abrieron más tarde los colegios y tuvieron que armar las mesas con absoluta oscuridad, ya que aún no había amanecido. En cambio, en Tierra del Fuego -la única que no sufrió este apagón- se desarrollaban con absoluta normalidad los comicios.

Mi cabeza cuando me entere que no hay luz en varios países #SinLuz pic.twitter.com/8tPIiXbtZX

-No, no puede ser una ataque extraterrestre!

-Porque no?

-Porque los extraterrestres siempre atacan a Norteamerica #sinluz #SudamericaSinLuz pic.twitter.com/LXkyDS3MWv