Brasil simplificaría sus fronteras terrestres con Argentina y estudia beneficios turísticos

Con Carnaval made in Argentina, una novedosa muestra sobre Pink Floyd que sorteaba un viaje a Nueva York y despliegue a todo color de los rincones más bellos de Argentina y el mundo, ya comienza la cuenta regresiva de la 28° Feria Internacional de Turismo de Argentina, la más importante del Cono Sur. Abrió sus puertas el 28 de septiembre, inaugurada por Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, acompañado por Julio Glinternick Bitelli, Embajador de Brasil en Argentina.

Las expectativas eran entonces inmensas ya que en esta oportunidad Brasil fue el país especialmente invitado a la Feria que desde hace décadas es un evento regional sin precedentes. Nuestro vecino está tomando una notable relevancia regional: Brasil acaba de ganarse el Oscar del Turismo, al ser elegido el mejor destino sudamericano para cruceros en los World Travel Awards. Y todavía no terminaron los festejos por otro hito que impulsará geométricamente la región: Río de Janeiro tendrá la primera oficina de la ONU Turismo en las Américas y el Caribe, lo cual coloca a Brasil en el centro de las discusiones globales sobre el futuro del turismo, con beneficios para todos.

Y entre el desfile de invitados especiales hubo una presencia de lujo, por lo que su figura representa como destino para los argentinos. Estuvo en Buenos Aires y recorrió ampliamente la edición 28° de FIT, Celso Gabino, Ministro de Turismo de Brasil.

Compréndase: de los 4.452.282 millones de turistas que llegaron a Brasil este año, 1.374.125 son argentinos. Por lo tanto, somos un mercado importante para nuestros queridos vecinos. Y si es cierto que la mano del amo engorda el ganado, la máxima autoridad del área vino a conocer las posibilidades del paño para perfeccionar las estrategias que hasta ahora tantos buenos resultados les han dado con nosotros.

“Argentina es el mayor emisor de turistas internacionales hacia Brasil. Esperamos que estos turistas puedan conocer cada vez más las bellezas de nuestro país. Para eso, hemos trabajado en diversificar la oferta de nuestros destinos, enfocándonos en la mejora de la infraestructura turística, ampliación de la conectividad aérea y en el fortalecimiento de la capacitación profesional del sector turístico”, dijo apenas se detuvo a conversar con Perfil.

Brasil tiene un tesoro llamado Amazonas, envidia planetaria y un imán turístico aún casi virgen. ¿Se piensan estrategias para abrir turísticamente más el Amazonas? O por el contrario, ¿cerrarlo al turismo es parte de la nueva agenda de gobierno?

“Sin duda creo que la Amazonía es un lugar que todos deberían visitar al menos una vez, dada la importancia que tiene para nuestro planeta. Además, el próximo año, la realización de la COP 30 en Belém, capital de estado de Pará, será una excelente oportunidad para descubrir las bellezas de la región Norte del país.

Pero con calma y cuidado, ciertamente. Y los turistas, más enamorados de la belleza que Dios nos dio tenemos en este pulmón del planeta la delicada misión de demostrar cuánto hemos madurado en nuestra relación con la Naturaleza en los últimos 44 años -el 27 de septiembre celebramos nuestro aniversario, el Día Mundial del Turismo, por iniciativa de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas-.

“La actividad turística es una forma eficaz de contribuir a la preservación ambiental. Sin embargo, necesitamos mostrar a la población que el bosque preservado es más valioso. Para eso, es fundamental incentivar el ecoturismo sostenible y establecer métricas que aseguren el respeto a la naturaleza por parte de turistas y emprendedores. Queremos que cada vez más personas conozcan nuestra Amazonía, y es un objetivo del presidente Lula garantizar que, especialmente, los jóvenes puedan ver de cerca este verdadero tesoro de la humanidad”, sostiene el ministro Celso Gabino, a sabiendas de que alcanzar el justo equilibrio es un gran anhelo tan difícil de lograr”, aclaró Celso Gabino.

Para conocer la enorme extensión brasileña, los argentinos deberíamos ampliar nuestro horizonte vacacional, tan playero. Y precisamente, en esos 8,51 millones de kilómetros tan diversos, las sorpresas podrían ser incesantes.

“Los diversos atractivos culturales, naturales y gastronómicos de Brasil no se limitan a nuestras hermosas playas”, remarcó el ministro. “Las opciones en los biomas Amazónico y Cerrado, por ejemplo, ofrecen destinos capaces de proporcionar experiencias únicas de naturaleza exuberante, más allá del famoso sol y playa brasileño. La promoción internacional de nuestro país, a cargo de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional de Turismo (Embratur), se ha centrado en divulgar alternativas de este tipo, como en la propia Amazonía y en regiones como la ciudad de Bonito, en el estado de Mato Grosso do Sul, que es un escenario de bellezas únicas de la región del Pantanal. De hecho, muchas de estas opciones pueden ser accesibles desde las capitales de varios estados brasileños, como la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, y la ciudad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul.

Abrirse a la vasta cultura brasileña sería una increíble puerta de acceso al mundo de las maravillas sudamericanas que están acá nomás. El calendario cultural brasileño abunda en festejos que honran ancestros y tradiciones de todas las comunidades. Por ejemplo, las famosas fiestas juninas de Caruaru, en el estado de Pernambuco, y de la ciudad de Campina Grande, en el estado de Paraíba.

Teniéndolo muy presente, el actual gobierno invirtió fuerte en el fomento de las culturas regionales de Brasil. Son muchos los destinos que permiten el contacto del turista con las culturas regionales, un turismo de base comunitaria que es puro color local para irse con las mochilas repletas de productos de la agricultura familiar y un intercambio atípico que siempre se recordará.

Con tanto interés mutuo y tanto para elegir, nosotros allá y los brasileños aquí, ¿no llegó la hora de aumentar los acuerdos turísticos bilaterales con descuentos especiales, promociones, quita de impuestos turísticos, precios diferenciales en gasolina, etc?

“Hemos discutido varias medidas con nuestros socios de América del Sur para avanzar conjuntamente en el desarrollo del turismo multilateral. Este trabajo reúne cuestiones importantes para incrementar el flujo de turistas, incluyendo temas como la capacitación profesional y la simplificación de procedimientos en las fronteras terrestres, así como la definición de circuitos turísticos integrados”, dice el Ministro y hace una revelación que hasta ahora tuvo inexplicablemente poca difusión.

Los argentinos son un pueblo muy querido y bienvenido en los destinos turísticos brasileños"

“También hemos estructurado, en 2023, la Red Latinoamericana de Gobiernos para la Atracción de Inversiones, que reúne los esfuerzos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú para atraer a emprendedores de todo el mundo hacia las oportunidades de negocios que ofrecemos en el sector turístico, lo que puede traducirse en más opciones turísticas para nuestros visitantes”, anticipa Celso Gabino.

Da gusto escuchar lo que el ministro piensa de nosotros, tan vapuleados a veces, aquí y allá. “Los argentinos son un pueblo muy querido y bienvenido en los destinos turísticos brasileños. Esto es especialmente visible en la región Sur de Brasil, en Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, además de Río de Janeiro y São Paulo. Datos de Embratur revelan que la mayoría de los turistas argentinos, más del 83%, viajan a Brasil en busca de ocio”. Y creo que nadie podría decir que no lo ha encontrado, ¿verdad?

La conversación fluye sin tabúes y debe ser por esa energía que une tan fácilmente a los pueblos que se sienten hermanos, tan diferentes y a la vez tan próximos. El Ministro conoce muy bien Buenos Aires.

Abogado y administrador de formación académica, además de auditor licenciado de la Secretaría de Hacienda del estado de Pará en Brasil, durante cuatro años, tanto en julio como en diciembre, iba y venía de Brasil a Buenos Aires para cursar su doctorado. En ese tiempo, vivía en la Avenida Corrientes y casi no le quedó rincón porteño por descubrir, además de los más icónicos: el Obelisco, la Casa Rosada, los shows de tango, el Teatro Colón, el Cementerio de la Recoleta….

Y con tanto kilometraje blanquiceleste en su haber tiene créditos para contarnos cómo nos ven de las tierras gaúchas hasta Boa Vista.

-¿Cree que los argentinos vemos a los brasileños como “los primos ricos del Cono Sur”?

-(Se ríe) Bromas aparte -así como las eternas comparaciones y chistes entre Pelé, Maradona y Messi sobre quién fue el mejor jugador de fútbol de la historia- lo importante es que Brasil y Argentina, así como otros países vecinos de América del Sur, poseen un gigantesco potencial turístico conjunto y pueden avanzar significativamente en el desarrollo económico sostenible mediante la promoción integrada de sus atractivos. Me refiero, por ejemplo, al Camino de los Jesuitas, un enorme legado cultural que une a Brasil, en la región gaucha de las Misiones, que comprende Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta colaboración entre las naciones también incluye el uso de la marca Visit South America, que promueve itinerarios de naturaleza comunes, entre otras atracciones regionales.

Y lo cierto es que nuestros péndulos económicos nos han llevado y traído de Brasil incesantemente. Este será un buen año, con intenso tráfico en ambas manos.

“Además, la presencia de argentinos en Rio Grande do Sul es muy oportuna en este momento, ya que contribuye a la recuperación del Estado tras el desastre ambiental causado por las fuertes lluvias que afectaron la región este año”, se sincera. Y seguramente allí estaremos.