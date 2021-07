Buenos Aires, Córdoba y Mendoza fueron las provincias más elegidas por los turistas

Dieciséis provincias vuelven al ruedo este lunes, y sólo queda una semana de receso para seis jurisdicciones: Ciudad autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Los primeros relevamientos salen a la luz y denotan un leve aumento en el turismo. Hasta el momento más de 1,7 millones de personas sacaron el certificado Turismo para viajar por el país, y teniendo en cuenta que, hay 6 provincias que no lo exigen, el número de gente movilizada es aún mayor. El promedio de estadía es de 5,7 noches.

“En un contexto complicado, hay un buen panorama en estas vacaciones de invierno. Estamos contentos porque era todo un desafío tener temporada. La considerable mejora en la situación sanitaria que está habiendo en todos los destinos turísticos del país, hizo que se decidiera permitir el turismo en el actual contexto”, manifestó a PERFIL el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

Vacaciones de invierno en Provincia de Buenos Aires: cómo sigue el calendario escolar

Según datos oficiales, las provincias más visitadas fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Neuquén, Río Negro, Jujuy, San Luis Santa Fe. Entre las 5 primeras acumularon el 60% de los viajes. Como tendencia, se consolidaron los viajes de cercanía, con movilidad en vehículos particulares y más espontáneos.

Además, la contratación de servicios se consolidó, en su mayoría, a través de medios electrónicos. Se trabajó con protocolos estrictos para cada uno de los segmentos de la actividad, y llevaron adelante una campaña en redes sociales con el mensaje “el turismo no contagia”.

Desde la Cámara Argentina de Turismo expresaron que los resultados son esperanzadores. Su presidente, Gustavo Hani, señaló a PERFIL que “si bien varían los porcentajes de ocupación y reservas de acuerdo con los destinos, la demanda de viajes que tienen les permite proyectar una luz al final del túnel. Un reinicio del turismo, mientras las condiciones sanitarias lo permitan”.

Turismo invernal, preocupado por la falta de nieve

En las vacaciones de invierno, los principales destinos son los centros de ski. Sin embargo, este año no hubo nieve. Si bien la puesta en marcha de la actividad turística fue un puntapié inicial, este rubro específico no logró buenos resultados.

Un agente de viajes consultado, detalló que la venta representó un 15% de lo que fue la temporada 2019, cuando no había pandemia. Esta baja se debe en parte a que el único centro de sky que está operando medianamente normal es el Cerro Castor, que además, tiene limitaciones hoteleras y no puede abastecer a todos los visitantes que iban a Bariloche, Las Leñas, u otros lugares que ofrecen la misma actividad pero hoy no tienen nieve. “No somos los únicos que vendemos nieve. Para todos el mercado se achicó notablemente, y cada uno, trata de defenderse como puede”, dijo el agente de viajes.

En la primera semana de vacaciones de invierno la ocupación ronda el 75%

También es cierto que muchos argentinos prefirieron no viajar a estos destinos por las restricciones y la falta de conectividad. A esto se sumó que no está permitido el turismo receptivo, que representa gran parte del turismo en Argentina.

Diferentes cámaras y asociaciones del sector manifestaron a PERFIL que el sector sufre mucho, y que si bien se reactivó un poco la actividad, no es lo suficiente, para levantar una industria agonizante.

Por su parte, el titular de la cartera de Turismo y Deporte dijo a PERFIL: “Si se sigue con este ritmo, para septiembre u octubre se va a estar mucho más cerca de la vida a la que estábamos acostumbrados. Por eso, recomendamos hacer entre todos y todas el último esfuerzo: tanto los que viajan, como los que se juntan con familiares o amigos, lo que les decimos es que sigamos extremando los cuidados”.