Camioneros cortan distintos puntos de Santa Fe por reclamo en aumento tarifario

Transportistas comenzaron a última hora del domingo una medida de fuerza por tiempo indeterminado e impiden el paso de transporte pesado en las intersecciones de la autopista Rosario-Buenos Aires, la ruta 18 y la A012, y en la ruta 19 a la altura del kilómetro 122. Se trata de un grupo de empresarios camioneros que lanzó una medida de fuerza por tiempo indeterminado en reclamo de aumentos tarifarios tanto en cargas de granos como de hacienda y generales.



Según consignó Rosario 3, Los manifestantes dejaban pasar los autos, pero no los camiones. Los cortes se realizan en lugares "aleatorios" bajo la misma modalidad. "Los retenes y manifestaciones afectan únicamente al transporte de carga", señaló el transportista Santiago Carlucci al portal de Santa Fe. La medida no tiene el aval de las grandes cámaras empresarias, como Catac y Fetra, de acuerdo a lo publicado por el diario El Litoral. Desde el grupo de empresarios camioneros reclaman una rápida actualización de las tarifas basada en los incrementos de los costos logísticos, entre ellos, el valor del combustible que tuvo varias subas en los últimos 30 días.



Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.



Daniel Montero explicó este domingo a la tarde a UNO, que se resolvió ampliar las medidas de fuerza y corte de rutas. De esa manera, se profundizó la protesta que será desde la cero hora de este lunes por tiempo indeterminado. Aclaró que el corte de ruta, será exclusivamente para el transporte de carga que intente pasar por el túnel subfluvial. "No será interrumpido el tránsito liviano, como tampoco el transporte de insumos perecederos, ambulancias o vehículos que lleven insumos de salud o médicos", enfatizó el dirigente. Explicó que la medida de fuerza es controlada desde la distancia por personal de Gendarmería Nacional, con quienes no han tenido inconvenientes.