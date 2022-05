Camiseta de Maradona: quién es el coleccionista argentino que quedó a 17 segundos de ganar la subasta

La camiseta de Diego Armando Maradona quedó en manos de un opulento postulante de Medio Oriente, a pesar de los esfuerzos del coleccionista argentino Marcelo Ordas, quien estuvo a 17 segundos de adueñarse de la emblemática reliquia. “Estoy triste, pensé que la ganábamos”, se lamentó.

Concluyó este miércoles 4 de mayo la subasta de la histórica camiseta con la que Diego brilló en los cuartos de final del Mundial de México 1986, tras marcar dos goles inolvidables a Inglaterra: la “Mano de Dios” y el “Gol del siglo”. El artículo se convirtió en la remera deportiva más cara de la historia en la subasta que tuvo lugar en la casa Sothebys.

Su valor llegó a la suma de 7.142.500 libras (USD 9,2 millones)

Subastaron la camiseta que Maradona usó frente Inglaterra en México 86.

Faltando solo 17 segundos para la finalización de la subasta en Londres, un coleccionista de Medio Oriente ofreció cifras superiores y desplazó a Ordas, dueño de una de las más importantes colecciones de artículos futbolísticos, “Fuimos la mejor oferta y faltaban 17 segundos, justo ese número”, confesó Marcelo Ordas, quien "se quebró" de la emoción en un dialogo con Radio Metro.

"Se nos quebró Marcelo”, advirtió Fernando Lavecchia en el marco del programa Decímetro, al identificar que el coleccionista seguía conmovido por la pérdida del codiciado artículo. “Está hecho pelota”, agregó Gabriel Schultz, otro de los interlocutores del staff.

Marcelo Ordas

Quieren trasladar el corazón de Diego Maradona al Mundial de Qatar 2022

Marcelo Ordas: "Estoy triste, pensé que la ganábamos"

Desde el inicio del intercambio, Marcelo admitió que estaba desanimado por el resultado de la subasta: “Estoy triste, porque pensé que la ganábamos, porque detrás de mí había mucha gente que acompañó esta cruzada. Este sueño nos movilizó para venir a Londres. Era llevar esta camiseta a Argentina para poder compartirla”, declaró.

También admitió la dificultad de competir con los recursos económicos de Medio Oriente: “Estoy triste por no poder llevarla a casa para que esté con todos los argentinos. Del otro lado había gente de Medio Oriente con muchos más recursos económicos, no históricos y pasionales como los nuestros”, puntualizó el coleccionista.

La bronca se magnifica por lo cerca que estuvo de alcanzar el objetivo: “Fuimos la mejor oferta y faltaban 17 segundos, justo ese número”, explicó Ordas. “Ellos pujaron un último valor al que ya no podíamos llegar, porque la casa te dice hasta cuándo podés pujar según tus recursos y nuestro máximo era ese”.

Marcelo Ordas en la subasta.

Durante varios años la camiseta perteneció al ex futbolista inglés Steve Hodge, quien había disputado el histórico partido de 1986. La adquisición fue tan determinante que su biografía se tituló “El hombre con la camiseta de Maradona”.

La prenda estaba expuesta en el Museo del Fútbol de Manchester. En el libro El Partido de Andrés Burgo, el deportista inglés reconoció que había recibido suculentas ofertas por la camiseta del 10: “Tuve ofertas para venderla pero no quise hacerlo: es el gran momento de mi carrera y un recuerdo del mejor futbolista que jugó a este deporte”, había confirmado.

Claudio Tapia y Gerard Piqué

Claudio Tapia

Gerard Piqué

Polémica por la subasta de la camiseta de Maradona: Dalma aseguró que no es la que usó al hacer los goles

El coleccionista agradeció a varias personalidades del ámbito futbolero, pero dedicó una mención especial al presidente de la AFA y al histórico defensor del Barcelona: “Al primero que quiero nombrar es a Claudio Tapia, que me llamó y se puso a disposición de manera personal. Si bien me dijo que tenía el apoyo de AFA, me dijo que iba a buscar recursos personales, de amigos. Y hoy a la mañana Gerard Piqué. Yo vivo en España y tengo una relación con Piqué. Me dijo ‘Sé lo que significa esa armadura para los argentinos’. Y también aportó”, reveló Ordas.

Si bien la camiseta de Diego Maradona ya tiene dueño, Marcelo Ordas insistió en que hará las gestiones necesarias para que la pieza pueda ser exhibida en el cumpleaños del 10: “Nos gustaría tener una charla con ellos, para tratar de todos los modos posibles llevarla en el mes de octubre a Argentina y poder exhibirla para el cumpleaños de Diego. Estamos aguardando acá en la casa para poder reunirnos”.

CA/ED