Coronavirus: el Gobierno recomendó a las universidades implementar campus virtuales y medios digitales

En medio de la pandemia por el coronavirus, a pesar de que continúa con la postura de no suspender las clases, el Ministerio de Educación de la Nación recomendó a las universidades implementar campus virtuales, aulas ocupadas en una proporción no mayor al 50 por ciento y la utilización de medios digitales.

Además, se suspendieron en forma transitoria las clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de salud o instituciones públicas o privadas que concentren población de riesgo.

Esas medidas son contempladas en la resolución 104/2020 de la cartera educativa "orientada a la readecuación de las clases y otras actividades académicas en todas las instituciones universitarias y de educación superior de las 24 jurisdicciones del país".

Nicolás Trotta: "Por el momento no es necesario la suspensión de clases"

La misma "da continuidad al conjunto de resoluciones que ha dictaminado el Ministerio para garantizar la salud de la comunidad educativa", indico la cartera educativa.

En la resolución se recomienda a las universidades, institutos universitarios y de educación superior de todas las jurisdicciones que "adecuen las condiciones en que se desarrolla la actividad académica presencial, en el marco de la emergencia conforme con las recomendaciones del Ministerio de Salud".

La normativa contempla "la implementación de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital de que dispongan; la reprogramación del calendario académico; la disminución de grupos o clases de modo de ocupar no más del cincuenta por ciento de la capacidad de las aulas, entre otras alternativas que las autoridades competentes dispongan".

Por otro lado, se reprograma toda actividad científica o académica como actos, congresos, seminarios, cursos, simposios, talleres, muestras o exposiciones, en la medida que implican aglomeraciones o concentraciones de personas.

Suspensión temporal de la cursada.



Ante la emergencia pública sanitaria por el #Coronavirus (Covid 19), el rector de la UBA firmó hoy una resolución en la que recomienda a cada Facultad la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril del 2020. pic.twitter.com/RNNEFRthZm — Universidad de Buenos Aires (@UBARectorado) March 14, 2020

En simultáneo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió las clases presenciales. Lo comunicó vía Twitter: "Suspensión temporal de la cursada. Ante la emergencia pública sanitaria por el #Coronavirus (Covid 19), el rector de la UBA firmó hoy una resolución en la que recomienda a cada Facultad la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril del 2020".

"La medida se toma en concordancia con lo dispuesto por el ministerio de Salud y el ministerio de Educación de la Nación. Mientras tanto, las Facultades determinarán los procedimientos necesarios para garantizar el contenido mínimo de las asignaturas", señaló.

En esa línea, siguió: "Hasta el 12 de abril quedan suspendidas, también: A) Las actividades de extensión universitaria B) Todo tipo de actividad científica o académica, tales como actos, simposios, conferencias, seminarios, talleres, etc. C) Las pruebas de oposición de concursos docentes y no docentes. D) Las juras de graduados".

"Las acciones y medidas adoptadas por la Universidad están estrictamente orientadas a asegurar la protección de la comunidad educativa de la UBA y de la ciudadanía en general", concluyó.

