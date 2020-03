Nicolás Trotta: "Por el momento no es necesario la suspensión de clases"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó este viernes 13 de marzo que "por el momento" no es necesario la suspensión de clases para evitar la propagación del coronavirus. La enfermedad detectada por primera vez en Wuhan (China), que tiene en alerta a todo el mundo, ya registró más de una veintena de casos en todo el país, con una víctima fatal, y obligó al presidente Alberto Fernández a declarar ayer una emergencia sanitaria por un año.



"Estamos coordinando minuto a minuto con el comité de especialistas y ellos establecen que al día de hoy, en este momento no es necesaria la suspensión de las clases", manifestó Trotta. "Esto puede cambiar en las próximas horas, días o semanas, pero todos los informes de los especialistas indican que suspender hoy las clases no va a tener un impacto positivo", agregó el ministro en diálogo con la señal de noticias TN.



En relación a la decisión de suspender las clases en las provincias de Jujuy y de Misiones, el titular de la cartera educativa nacional aclaró las dos situaciones.

"Que se tengan que suspender las clases en alguna provincia en particular no significa que deba pasar en el resto del país. Y acá hay que aclarar que Jujuy suspende por prevención del coronavirus y Misiones por otra cuestión diferente, en ese caso por dengue", explicó el funcionario.

Trotta comentó que están trabajando en alternativas llegado el caso de que se deban suspender las clases más adelante, como aulas virtuales y distinto tipo de comunicaciones a distancia.

