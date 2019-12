Crearon apps para resolver cuando "falta uno" en el fútbol entre amigos

por Santiago Carrillo

Alejandro Valencia es colombiano, vive en Londres y actualmente está de vacaciones en Buenos Aires. Apenas ingresó a su hotel, lo primero que hizo fue encender la aplicación que utiliza siempre que quiere jugar al fútbol: Bafa. Al encenderla, el celular le envió una notificación en la que le advertía que cerca de su ubicación había un partido y que necesitaban un jugador. Valencia se anotó, guardó sus botines en una mochila y partió hacia la cancha en un taxi.

Al igual que Valencia, cada vez más personas utilizan esta especie de “Tinder del deporte”, donde no solo ayudan a que los establecimientos puedan mantener la concurrencia, sino que sirve para acercar a quienes quieran jugar con equipos a los que les faltan integrantes, con cada vez más participación de equipos mixtos (ver aparte).

Hay locales y globales, que ya cumplieron diez años activas.

“Hace tres años que vine a vivir a Buenos Aires desde mi Santa Fe. El fútbol me vuelve loco y no tengo conocidos para juntar diez personas para un partido. Desde que me bajé la app, juego al fútbol dos veces por semana. Los martes nos enfrentamos todos conocidos de la app. Para los que nos gusta la pelota, es mejor que Tinder”, cuenta Nicolás Rodríguez sobre la versión nacional de Bafa: Nos Falta Uno. “Cada usuario crea su partido, zona para jugar, costo y las personas que le faltan. Los que lo ven pueden enviar solicitud de sumarse y el dueño del evento lo acepta o no”, explica Matías Batista, uno de los creadores de Nos Falta Uno, que además tiene un chat interno. “Es una red interna con todos los contactos que están verdaderamente dispuestos a jugar”, detalla Batista en relación a que “en los grupos de WhatsApp suele haber cuarenta contactos y solamente la mitad contesta”.

Entre otras particularidades de Nos Falta Uno, Batista cuenta que “en la app se puede calificar de cero a cinco ‘balones de oro’ al organizador o la persona que fue a jugar”. Pero se trata de “si tuvo una buena actitud y no la destreza deportiva”, aclara el creador de la app, que es gratuita. “Lo último que creamos fue ‘el tablón’, que es una especie de muro de Facebook con mensajes instantáneos. Alguien está en un apuro y pone que necesita un jugador urgente, entonces todos los usuarios pueden verlo”, explica Batista, quien es también director técnico en clubes porteños. En la actualidad, Nos Falta Uno tiene más de 5 mil descargas y un total de 1.600 usuarios activos. “Desde que comenzamos, en agosto del año pasado, hay un notorio crecimiento de las mujeres que usan la app”, amplía Batista, que también tiene usuarios en Colombia, Chile y Uruguay.

En 2008, la guatemalteca Anne Marie van Beusekom creó una lista de mails con más de 200 contactos jugadores estables de diferentes nacionalidades y lo llamó Bafa. Hoy, se usa en los cinco contintentes. Los suscriptores pagan $ 160 por cada encuentro, reciben información sobre los horarios de los partidos semanales y se anotan. La particularidad de esta app es que los partidos suelen ser internacionales: los jugadores son noruegos, ingleses, jamaiquinos y franceses que se encuentran en la Ciudad.

Diversidad. Una de las usuarias es Carla Domínguez. Desde que juega, hace tres años, ella dice que “siempre pasaba que alguna de nuestras amigas cancelaba por cualquier motivo y teníamos que cancelar los partidos”. Entonces, conoció Nos Falta Uno y desde ese entonces afirma que “ya no tiene ese inconveniente porque siempre se encuentran jugadoras por la app, porque hay gente muy futbolera”.

Otro fenómeno que sucede gracias a la app es que se puedan organizar partidos mixtos. Uno de los encargados es Hernán Anabia, quien dice que “con la app es más fácil convocar gente”. “No es común que se jueguen partidos en serio entre chicos y chicas. Me pareció algo interesante para hacer, junto a tres amigas que lo pensamos”, cuenta Anabia sobre los partidos donde siempre son mayoría las mujeres para que tengan protagonismo.

Otra de las opciones disponibles en el país es Pikas. Uno de sus creadores es Heber Samaniego, quien explica que “hacemos el servicio gratuito de reservas de cancha y luego postearlos; la gente se anota y nosotros llevamos pecheras y las pelotas”. Su negocio se sustenta porque las sedes le hacen descuentos y Pikas cobra, por jugador, entre $ 160 y $ 210 y se queda con la diferencia. “Arrancamos en 2013 con Facebook, pero desde el año pasado utilizamos la app Meet Up”, dice sobre los 1.200 jugadores activos.

Más partidos mixtos

“Sucede constantemente que en la app hay publicaciones que dicen ‘somos cuatro chicas y nos faltan seis para jugar’. Cada ves hay más mujeres en el fútbol”, dice Matías Batista, de Nos Falta Uno. A partir de los datos de su plataforma, Batista dice que cuando empezaron el 95% eran hombres. “Pero ahora las mujeres ya son el 40% de los 1.600 usuarios activos que tenemos”, asegura Batista.

Batista dice que los hombres tienen entre 25 y 33 años. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el rango de las jugadoras es más angosto: ellas tienen entre 29 y 33 años.

“Cuando empezamos, no había mujeres. Hoy, ya son más del 10%”, dice Heber Samaniego, de Pikas.