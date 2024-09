Desarrollan una app gratuita que ayuda a disminuir la medicación a pacientes con patologías crónicas

Uno de los aspectos más complejos de manejar de nuestra salud es el de los hábitos cotidianos. Vale consignar que muchas patologías comunes –diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, entre otras– pueden mejorar mucho (y hasta curarse incluso), sin tomar medicación. ¿Cómo? Eligiendo una dieta diaria apropiada, haciendo ejercicio físico regularmente y adoptando un puñado de hábitos saludables.

Claro que cualquiera sabe por experiencia personal que no es nada fácil hacerse tiempo cada día para caminar varios kilómetros, minimizar el consumo de sal, mejorar la calidad de las comidas diarias, dejar de fumar o reducir los tragos de bebidas alcohólicas. Justamente, la medicina preventiva busca cómo lograr que las personas se motiven para seguir conductas saludables. En ese camino se inscribe Motivia, una app para el celular, de uso gratuito, que busca recurrir a estrategias de juegos y competencias para facilitar pequeños –pero significativos– cambios en el comportamiento diario y en las costumbres de sus usuarios, en forma personalizada y optimizada a las necesidades y psicología de cada persona.

"Hay muchas aplicaciones de celulares para médicos, pero todavía hay pocas que realmente puedan ayudar a los pacientes. Nos pareció que podíamos desarrollar una app que le sirviera a personas que sufren patologías crónicas muy comunes (sobrepeso, diabetes, hipertensión, etc) a manejar mucho mejor su problema de salud", le explicó a PERFIL el doctor Hugo Villafañe, experto en informática médica y Director Médico de la organización que lanzó "Motivia". Y detalló: "sirve para facilitar la elección y el mantenimiento diario de hábitos saludables. No es algo menor porque en algunas de las patologías más comunes ese cambio de costumbres o dieta puede ser tan importante que le permita disminuir la cantidad de medicación que toma diariamente. Incluso, en algunos casos, hasta revertir la enfermedad y dejar los medicamentos por completo".

Claro que llegar a esta idea no es simple –la están poniendo a punto desde hace un año– y ahí es donde la app aporta lo suyo. "Todos tenemos un smartphone y lo consultamos en forma permanente. Si se usa bien, el teléfono puede estar registrando lo que hacemos y mostrarnos resultados e ideas en forma estimulante, recurriendo a juegos, proponiendo objetivos, alentando cuando se alcanzan, etc".

La gamificación de la vida

Estas técnicas, conocidas como "gamificación", se adaptan a la personalidad y a las necesidades de cada persona por medio de técnicas de Inteligencia Artificial. Y eso le facilita todavía más alcanzar sus metas diarias en materia de caminatas, ejercitación, elección de platos que aportan menos calorías, optar por snacks saludables, no fumar, no tomar, manejar el estrés y otras medidas saludables. Es, para entenderlo mejor, algo parecido a lo que utilizan las app para aprender idiomas con las "rachas", puntos ganados por completar actividades, competencia con pares, etc. y muchos "refuerzos positivos", una técnica reconocida en psicología para compartirle periódicamente mensajes más efectivos para que siga cada paciente.

Logrando una mejor adherencia

El tema de la adherencia a los tratamientos para realmente mejorar no es menor. Según los datos reconocidos, en general, apenas el 40% de los pacientes resultan realmente "adherentes" (o sea que cumplen en detalle) las indicaciones de su médico en el largo plazo. Y eso muestra lo complejo que es que los tratamientos sean realmente efectivos para curar. La mayoría lo hace en forma parcial y eso explica muchas de las complicaciones de patologías que son manejables si están bien tratadas. Por eso, cualquier técnica que permita mejorar la adherencia –como esta nueva app– y cumplir las recomendaciones para mantenernos bien resulta un aporte significativo.

Por ahora la app y la plataforma es de uso gratuito para los pacientes, pero su uso está asociado a alguna institución (prepagas, obras sociales, empresas particulares, prestadores de salud, etc). que la promueva entre sus clientes.

Ciencias del comportamiento

Los registros y sugerencias personalizadas que ofrece la app no son aleatorios sino que se basan en avances recientes logrados por las ciencias del comportamiento y están hechos a medida para ayudar a la motivación de cada persona. O sea, que realmente "se enganche" en ideas y actividades que le mejoran su salud cada día. Estas nuevas opciones de salud digital "portátiles" ya se usan también con éxito para mejorar el tratamiento de patologías más complejas, como la insuficiencia cardíaca o algunos trastornos y déficit de atención.

Si bien este tipo de app pertenece a la categoría de "Salud y Bienestar", no son considerados "productos médicos" típicos ya que no es una aplicación que se relacione con una terapia y no necesita ser aprobada por organismos como la Anmat. De todos modos, los creadores de Motivia están ya planificando en el futuro mediato hacer estudios y validaciones que les permita sumar su app a las categorías de "terapia digital".

Lo que aseguran desde "Motivia" es que los cambios en el comportamiento de las personas que tienden a cuidar más su salud, generan –además– mayor eficiencia en la atención sanitaria: en un estudio reciente realizado sobre 200 personas que utilizan Motivia, sus directivos registraron una reducción del 25% en los costos del tratamiento con enfermedades crónicas y una disminución del 75% en la tasa de internación”, cerró Villafañe.