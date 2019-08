Desesperada búsqueda de dos pescadores desaparecidos desde el viernes

Familiares de dos pescadores desaparecidos hicieron esta noche un reclamo desesperado para que la Prefectura no abandone la búsqueda. Un hombre de 38 años y un menor de 17 se embarcaron en Punta Lara y no hay rastros de ellos desde el pasado viernes.

Hoy, el operativo fue intenso pero no hubo resultados positivos. Según indicó la agencia NA, hubo motos de agua de la Prefectura, gomones de los guardavidas, dos lanchas y un avión. También participaron los bomberos de Ensenada y el personal del municipio.

Amadeo Martínez y Franco Soria desaparecieron en el Río de La Plata cuando se embarcaron en una lancha en una zona conocida como “Boca Cerrada”, en Punta Lara, en el partido de Ensenada, cerca de La Plata.

Texas: el joven que disparó en Walmart "quería matar el mayor número de mexicanos posible"

La principal hipótesis de los investigadores es que los pescadores se quedaron sin motor y quedaron a la deriva. El viento los llevaría hacia la costa de Uruguay. “Entraron al río a las 11 y de ahí no sabemos nada más de ellos. Yo me enteré a las 19:00 que los chicos no aparecían e hicimos la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada”, advirtió la madre del menor de los desaparecidos.

La mujer recordó que su hijo empezó a acompañar a Martínez, un aficionado de la pesca, hace poco tiempo.

“Se va a seguir buscando hasta que encontremos algo, pero a medida que pasa el tiempo, las expectativas de encontrarlos con vida son cada vez menores”, explicó el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian en declaraciones formuladas a la prensa.

"Hasta que no tengamos certezas se seguirá buscando, como se hizo desde el primer momento", agregó.



MC