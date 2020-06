Destrozaron el panel plástico que un geriátrico puso para que los ancianos abracen a sus familiares

Noticias Relacionadas Investigarán los 37 contagios en un geriátrico de Recoleta

Lo que hace una semana era alegría y emoción pura para los ancianos del Hogar Reminiscencia de Tandil, se convirtió en tristeza y desolación de la noche a la mañana. Y es que este lugar fue noticia por haber ideado una manera para que sus residentes puedan mantener contacto con sus familiares a través de un panel de nylon con dos mangas donde no sólo podían verse sino que, con las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de coronavirus, también abrazarse. Pero ahora se vuelve hablar de ellos por un triste motivo: destrozaron el plástico.

Facundo Molina, nieto de Amelia de 92 años una de las 48 residentes del lugar, contó a PERFIL: "Cuando pude abrazar a mi abuela fue una alegría inmensa pero hoy es todo triste porque cuando voy al geriátrico este jueves me encuentro con que el plástico no estaba más. Pensé que lo habían sacado por algo, y ahí una de las enfermeras me contó que por la madrugada algún inadaptado, para no decir otra cosa, lo rompió. No puedo creer que haya tanta maldad, hasta hace un día estaban todos felices y ahora esto". La imagen de la mujer al notar un vidrio donde antes estaba el plástico, no necesita mucha explicación.

Lala, de 92 años, al notar que ahora la vuelve a separar una puerta de sus familiares. Foto: Gentileza Facundo Molina

"A la abuela 'Lala' como le decimos nosotros, la vi por la ventana como veníamos haciendo, pero ella lloraba de tristeza como todos. Gracias a Dios una de las dueñas del geriátrico estaba en campaña para hacer armar otro panel, pero la verdad es que la impotencia es enorme que se metan con los abuelos no tienen perdón. Es tristísimo, solo espero que se solucione para poder volver a abrazar a mi abuela aunque sea a través de un plástico", agregó con angustia.

Analía Soulé, una de las dueñas del lugar, tuvo una iniciativa que primero se conoció en los medios locales y luego la noticia comenzó a recorrer las redes sociales. La mujer contó que la idea la tomó de Internet de un ejemplo que vio de España, por eso proyectó realizarlo en la residencia y la puso en marcha porque notaba cómo extrañaban a sus familiares.

Hace una semana todo era alegría en el Hogar Reminiscencias de Tandil. Foto: Gentileza La Voz de Tandil

En el lugar trabajan cerca de 20 personas que pasaron a ser el único contacto estrecho con ellos ante la imposibilidad de que reciban visitas. Cuando "inauguraron" el panel todo fue emoción.

Sin embargo el jueves 4 de junio eso se desdibujó completamente y ahora intentan solucionarlo para que vuelvan a sonreír.

La alegría de Lala cuando pudo abrazar a su nieto Facundo. (Foto: Gentileza Facundo Molina)

Si bien gracias a las cámaras de seguridad del lugar ya tienen identificados a los responsables, ahora desde el hogar solo están enfocados en volver a instalar el panel. Mediante una publicación en Facebook expresaron: "Nos da dolor, impotencia, se nudo en la garganta de sentir que los separaron otra vez. Y ahora no fue el virus, fue gente sin corazón".

Ver esa cara. Que te transmite? A nosotros dolor, impotencia, es ese nudo en la garganta de sentir que los separaron... Publicado por Hogar Reminiscencias en Jueves, 4 de junio de 2020



"No sólo es esfuerzo, sino también es quebrar ese lazo que logramos construir con el exterior y los familiares, que hace casi tres meses no ven a los abuelos. Fue romper un abrazo, fue cortarles la esperanza de que llegue la hora de abrir la puerta para que del otro lado del plástico estuviera ahí su hija, hijo, nieto. Acá no dañaron algo material, dañaron corazones, ilusiones", precisaron.

"Queremos decirles a quienes cometieron este delito que ya sabemos quiénes son, que las cámaras los grabaron, aunque hoy por hoy primero nos vamos a encargar se devolver el calor de un abrazo a nuestros abuelos, después de ustedes", concluyeron.

