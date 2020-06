Argentina está dispuesta a asistir a Brasil ante el avance del coronavirus

El vínculo bilateral entre Argentina y Brasil no pasa por su mejor momento. El presidente Jair Bolsonaro no asistió a la asunción de Alberto Fernández, que en múltiples ocasiones se manifestó a favor de la inocencia del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el jefe de la oposición y principal rival político de Bolsonaro. Pero la pandemia de coronavirus, que dejó más de 32 mil muertos en el país vecino, podría ser un motivo para acercar posiciones con el Palacio del Planalto. Consultado por PERFIL, el canciller Felipe Solá aseguró que su gobierno está dispuesto a brindar asistencia sanitaria a su principal socio comercial en la región.

"No nos la han solicitado. Pero lo haríamos. Consideramos que el pueblo brasileño es un pueblo hermano", afirmó en una videoconferencia organizada por AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. "Podemos no estar muy de acuerdo en algunas cuestiones con su gobierno, pero si Brasil pide ayuda, se la trataremos de dar. La voluntad de colaboración la tenemos", agregó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Solá recordó que el comercio bilateral se contrajo antes de que Bolsonaro llegara al Palacio del Planalto y Fernández a la Casa Rosada. "Las exportaciones e importaciones están bajas hace tiempo, producto del decaimiento de ambas economías. Cayó con Dilma Rousseff, continuó con Michel Temer y no ha mejorado casi nada", aseguró. "También bajaron las importaciones en Argentina en 2019 debido a una menor actividad económica. Lo que antes era un comercio bilateral por 40 mil millones de dólares, hoy son apenas 20 mil millones", agregó.

Brasil reportó desde el inicio de la pandemia más de 584 mil infectados y 32.568 muertos. De ellos, 1.349 brasileños perdieron la vida en las últimas 24 horas. Bolsonaro aún no designó ministro de Salud, tras la salida de Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, y se opuso a las cuarentenas ordenadas por los gobernadores.

Por su parte, Argentina registra 19.268 casos positivos y 588 fallecidos por coronavirus.