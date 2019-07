DíaDelLocutor: Edi Zunino les dedicó su columna en Radio Perfil

por Edi Zunino

Este nuevo Día del Locutor encontró un motivo extra para celebrarlo: Radio Perfil cumplió su segunda jornada completa al aire. La emisora, única en la Argentina dedicada casi exclusivamente a la emisión de noticias en sus más variados géneros, tiene como piezas centrales a quienes que aportan la “herramienta” de sus voces. Son 16 profesionales. Mitad mujeres, mitad varones. Están organizados en parejas que cumplen turnos de 6 horas, alternándose frente al micrófono en salidas de 30 minutos cada uno.

Edi Zunino dedicó al tema su primera columna del día. Sentado en el estudio frente a Carolina Magri, a cargo del éter en ese momento, el director de Contenidos Digitales y Audiovisuales de Editorial Perfil dijo: “Les cuento que, desde hoy muy temprano, el hashtag #DíaDelLocutor es tendencia nacional en redes sociales. Para nosotros, de este lado del aire, no es un día cualquiera: Radio Perfil ya cumplió sus primeras 48 horas ininterrumpidas de transmisión. Y podrá parecer una obviedad pero no lo es: sin locutores, sin este equipo de dieciséis locutores comandados por Paula ‘Pita’ Fortín –maestra de locutores en el ISER- no habría Radio Perfil que valga, por lo menos en este formato de toda la información, todo el tiempo para que vos no pierdas tu tiempo si lo que necesitás es estar informado ya, ahora mismo.

“Editorial Perfil ha sido, tradicionalmente, una empresa de periodistas escritores. Nuestra voz ha sido hasta hace muy poco una metáfora. Nuestra palabra iba en letras… Ahora tenemos voces de veras. Muchas voces. Y pretendemos que en Radio Perfil se escuchen, alrededor de las nuestras, todas las voces.

“Detrás de nuestros locutores hay una mesa rotativa de productores y redactores. A ellos les hemos pedido especialmente: ‘Cuidemos a nuestros locutores’. No es cuestión de mimos o sólo de tratarnos bien…, porque nos tratamos bien, desde ya, se armó un equipo extraordinario. Cuidar a los locutores es redactar las noticias con claridad extrema y es elegir las noticias con variedad extrema. En Radio Perfil no hay temas prohibidos ni voces obligatorias. Hay libertad. Libertad en la pluralidad. Libertad en la más absoluta variedad temática.

“Por eso, cuidar a los locutores es cuidar a la audiencia. Una audiencia que nos imaginamos (y pretendemos) ciudadana, plural, diversa, democrática y productiva. Montones de personas que, para tomar buenas decisiones, necesitan eso: toda la información, todo el tiempo… Sin tiempo que perder”.