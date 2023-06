"Héctor era muy alegre": despidieron al hombre fallecido en situación de calle

Mientras se esperan los resultados de la autopsia por el fallecimiento de un hombre que vivía en situación de calle en el barrio de Villa Crespo, en redes sociales se viralizaron mensajes de despedida y críticas severas por la problemática social de las familias que transcurren a la intemperie, expuestas a la ola polar que azota a la Ciudad de Buenos Aires.

La triste circunstancia tuvo lugar este lunes a la mañana y comenzó a difundirse por la tarde. Efectivos de la Comisaría Vecinal 15 de la Policía de la Ciudad se presentaron en la calle Leopoldo Marechal al 1300, tras tomar conocimiento de que un individuo en situación de calle "no respondía" a los llamados de los vecinos. El cuerpo fue hallado "sin signos de violencia", según informaron fuentes policiales.

"¿Cuántos amigos más morirán en las calles?": la repercusión pública del caso

Si bien la identidad del fallecido no fue constatada oficialmente, una organización comunitaria que asiste a personas en situación de calle lo identificó como 'Héctor' al dedicarle una publicación de despedida.

Dicha asociación civil, llamada Amigos en el Camino, dijo conocer al fallecido y también se solidarizó con la dramática situación de otras familias que viven en situación de calle.

Postales de la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam

"Hoy lunes 12 de junio de 2023 falleció nuestro amigo Héctor en situación de calle en Leopoldo Marechal al 1400 , zona del Parque Centenario", postearon en Facebook.

"Nos duele el alma... ¿cuántos amigos más morirán en las calles?", advirtieron.

"Héctor era alegre, muy alegre…. Le gustaba hablar con doble sentido…. Cuando conseguía changa de albañil desaparecía una semana…. Angelito y Ramón -sus amigos de ranchada- lo molestaban diciendo que se olvidaba de los pobres…", dice el posteo de la organización.

"La calle no es un lugar para vivir": una asociación civil atribuye la muerte del hombre a la ola polar

Mientras el gobierno de la Ciudad refuerza el Operativo Frío, concebido como una "respuesta proactiva inmediata e integral a las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas", una organización, llamada Proyecto 7, llevó a cabo un desayuno de protesta en el Obelisco para demandar un mayor apoyo a las personas en situación de calle frente a la llegada de las bajas temperaturas.

"Cayó la temperatura y hoy muere en la calle un compañero", comunicaron en Facebook.

Al mismo tiempo, cuestionaron a las autoridades debido a la problemática de la vulnerabilidad social, a pesar de que el país cuenta con una legislación que contempla a las personas en situación de calle.

"La calle no es un lugar para vivir", reclamaron.

Cómo sucedió el hecho

Paradójicamente, el suceso ocurrió el mismo día en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaba un operativo "extraordinario" para brindar asistencia durante las noches de frío.

Al llegar al lugar, los agentes policiales solicitaron personal del SAME, que finalmente constató la muerte "sin observarse a simple vista signos de violencia sobre el cuerpo", de acuerdo con el informe policial.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional número 42, a cargo de Arturo Velarde, que dio la orden para realizar una autopsia que especifique las causas concretas del fallecimiento.

"No tenemos mucha información del caso en particular porque todavía no se pudo identificar a la persona. No tenía DNI y la policía no logró identificarlo. Con lo cual no pudimos todavía cotejar con nuestras bases de datos del BAP para saber si tuvimos alguna intervención o si en algún momento vino a alguno de nuestros Centros", señaló a PERFIL un representante del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

"Anoche estuvieron nuestros equipos recorriendo en la zona hablando con otras personas. Había dos hombres que estuvieron con él al momento del fallecimiento. No aceptaron ser trasladados a uno de nuestros centros", detallaron desde el Ministerio.

