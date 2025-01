Ocho argentinos, conocidos como “La Banda de los Ricos”; fueron detenidos en Punta del Este, acusados por suministro de estupefacientes, lo que podría implicar entre dos años y medio y siete años de prisión para los acusados. Los capturaron luego de que dos de ellos (Tomás D. y Milagros M.) fueran encontrados vendiendo tusi y pastillas de éxtasis en la costa uruguaya. Luego de atraparlos, se llevaron a cabo una serie de allanamientos que culminaron con la detención de 10 argentinos más. Sin embargo, liberaron a cuatro de los acusados

El grupo, que se autoproclama “Young Rich Gang” (Banda de los jóvenes ricos) es oriundo de Zona Norte, en la provincia de Buenos Aires. Algunos son músicos y productores del ámbito del trap y el freestyle. Todos se conocen entre sí.

Las sustancias estaban destinadas a ser distribuidas en el circuito de fiestas electrónicas

Sin embargo, y a pesar de sus actividades habituales, también se hospedaban en dos hoteles ubicados en Punta del Este. Se trata de Barradas Park y Park Hotel, alojamientos que no se caracterizan por ser económicos, ya que oscilan entre 300 y 400 dólares por noche. De hecho, sus redes sociales estaban plagadas de la excentricidad en su día a día. Mostraban todo lo que podían comprar con el dinero ilícito de la droga, ostentando dólares, droga y alcohol.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La madre de uno de los detenidos conversó con la prensa local. Para ella, éste es inocente: "Mi hijo tiene 24 años, ya es grande, pero a su vez es un pichi. Qué sé yo con quién está, qué hace, la verdad no los conozco, nunca les vi la cara. Yo soy la madre, lo voy a defender, pero no diría que mi hijo no tiene nada que ver en todo esto. Él me dijo que no, me juró y yo le creo... Pero bueno, tiene compañías, no sé", aseguró.

Según pudo reconstruir Clarín, una de las mujeres que fue liberada en la noche del sábado subió un posteo a su cuenta de Instagram luego del hecho: "Gracias a todos por preocuparse. Fueron días muy duros y feos. Gracias a Dios, estoy acá (Argentina), estoy muy agradecida realmente de estar en mi casa con mi familia". A su vez, escribió: "Por último, no escuchen a nadie, ni noticias ni personas contando el supuesto 'chisme' que para muchos de nosotros fue una desgracia. Nadie tiene idea de lo que pasó. Y para los que hablan sin saber, infórmense antes".

Crimen narco en Morón: detuvieron al dueño del búnker frente al que asesinaron a Franco Vera

Cómo fue el operativo de captura

Las tareas policiales comenzaron en la madrugada del sábado 4 de enero, momento en que detuvieron a dos miembros del grupo. Posteriormente, se atrapó a 10 personas más que estaban presuntamente involucradas. Sin embargo, la Justicia decidió liberar a cuatro de ellos, y dejar en prisión preventiva por el lapso de 120 días a los ocho restantes. Estos últimos están imputados por “presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes”, en un operativo denominado “Operación cielo rosa”.

Según comunicó la policía local, las primeras sospechas comenzaron ese mismo sábado a las 4.50 de la mañana, cuando la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado realizaba recorridas de rutina por la Avenida Aparicio Saravia, en la zona de El Placer, en San Rafael, e intervinieron a una pareja.

Al respecto, las autoridades locales explicaron: “Ambos se mostraron nerviosos y en el momento de su identificación el hombre esconde entre sus ropas un bulto, logrando incautarle cuatro envoltorios de nylon con una sustancia en polvo color rosa. El hombre, de iniciales T.D., de 24 años, y la mujer, de iniciales M.M. de 25 años, ambos de nacionalidad argentina, circulaban en un auto donde se incautaron dos envoltorios de nylon con una misma sustancia”

La pareja arrestada intentó deshacerse de una bolsa con 20 pastillas de éxtasis de color rosa y blanco, arrojándola a través de la mampara protectora del vehículo policial, según se confirmó más tarde. Esta detención inicial permitió a la Brigada de Drogas analizar la situación y descubrir la participación de otros individuos vinculados al tráfico de estupefacientes.

TC / Gi