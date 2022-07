Efemérides del 5 de julio: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 5 de julio se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

Un 5 de julio de 1964 Se funda en la capital británica de Londres el famoso grupo de rock internacional Pink Floyd, los inicios de la banda tuvieron como protagonistas a figuras tales como Rogers Waters y el guitarrista Syd Barret. El destacado grupo inglés grabó 15 discos de los que se llevan vendidos más de 300 millones de copias.

Principales herederos y continuadores de una línea que se hallaba ya en el álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band (1967) de The Beatles, su estilo psicodélico y las espectaculares puestas en escena de sus conciertos, les confirieron una personalidad característica dentro del ambiente.

Pink Floyd busca US$500 millones por su catálogo, incluido "The Wall"

Hasta el punto de ser considerados como los padres de un nuevo género al que se lo denominó como rock sinfónico. Su popularidad internacional comenzó a gestarse en 1973 con la publicación de su material Dark side of the moon, pero en 1980 tendría lugar la aparición de su trabajo más renombrado, The Wall, el cuál tres años más tarde se utilizara en el homónimo filme en el que participó el actor Bob Geldof.

1807- Tuvo lugar el segundo intento de toma de poder por parte del ejército británico con el objetivo central de apoderarse del Virreinato del Río de La Plata. La defensa de la ciudad de Buenos Aires estaba integrada por el Regimiento de Patricios, encabezado por el militar Santiago de Liniers.

1865- En el Reino Unido aprueba la primera ley del mundo que limita la velocidad de circulación de los vehículos.

1922- En los Países bajos se llevan adelante las primeras elecciones en las que pueden votar mujeres.

Roel Nieuwenkamp, embajador de Países Bajos en Argentina

1946- Se celebra el Día Mundial del Bikini, debido a que un día como hoy el el ingeniero francés Louis Rérard mostró públicamente la prenda femenina compuesta por dos partes, en el marcó de un evento de moda realizado en París.

1954- El Rey del Rock And Roll e ícono cultural del siglo XX, Elvis Presley lleva adelante su primer tema comercial titulado “That’s all right “, el cuál cambiaría de ahí en más la historia de la música.

Elvis Presley

1969- 250 mil espectadores concurrieron al Hyde Park de Londres, para vivenciar un hecho inédito como lo fue la presentación gratuita brindada por el emblemático conjunto The Rolling Stones con motivo de homenajear a su ex compañero Brian Jones.

The Rolling Stones

1980- Fallece el actor y humorista argentino Luis Sandrini a los 75 años de edad como consecuencia del padecimiento de una hemiplejia. La última película en la que actuó fue “Que linda es mi familia”, en la que compartió elenco con Niní Marshall y Palito Ortega. El artista trabajó en un total de 80 rodajes, entre las cuáles también se destacan: “Los tres berretines”, “El profesor tirabombas” y “La fiesta de todos”.

1984- Diego Armando Maradona inicia su historia inquebrantable con el Nápoli de Italia, cariño que persiste hasta la actualidad de parte de los hinchas napolitanos, que aquel día lo recibieron acudiendo al estadio un total de 80.000 simpatizantes.

Diego Armando Maradona y su inquebrantable vínculo con el Nápoli

1996- Se recuerda al primer mamífero surgido de una clonación de célula adulta de ovino en el instituto escoces Roslin y, que nombrada como la Oveja Dolly.

1997- El combinado sub 20 de la Argentina se consagró campeón del mundial de la categoría en Malasia, Kuala Lumpur. En el partido definitorio los goles los marcaron Esteban Cambiasso y Esteban Quintana.

2003- Se produjo el debut de Sergio “El Kun” Agüero a su corta de edad de 15 años, con la camiseta de Independiente ante San Lorenzo.

PM