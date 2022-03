Pink Floyd retiró su discografía desde 1987 de las plataformas de Rusia y Bielorrusia

La banda británica Pink Floyd anunció que retira toda su discografía desde 1987 y las grabaciones solistas de David Gilmour de las plataformas de streaming de Rusia y Bielorrusia para "apoyar al mundo en la condena enérgica de la invasión rusa de Ucrania".

Así, desaparecen de dichas plataformas los álbumes de estudio de Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) y The Endless River (2014), así como los cuatro álbumes de estudio en solitario de Gilmour, siendo el más reciente Rattle That Lock de 2015.

La decisión no incluye los discos anteriores a 1987, cuando el grupo incluía a Roger Waters. Por lo tanto, continúan disponibles "The Wall", "The Dark Side of The Moon" y "Wish You Were Here", entre otras. Se especula que este recorte temporal tiene que ver con cuestiones relacionadas con los derechos de esas obras.

La condena de Gilmour al conflicto

A principios de marzo, Gilmour había escrito en redes sociales un repudio a Rusia y un pedido de apoyo para Ucrania.

"Soldados rusos, por favor, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra. Mi nuera es ucraniana y mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detengan esto antes de que todo sea destruido. Putin debe irse", manifestó el músico.

La opinión de Waters

Por su parte, Roger Waters, quien no ha dejado de manifestarse en torno a los diferentes acontecimientos sociales y políticos a nivel mundial, condenó el ataque ruso pero también recordó a otros países que corren la misma suerte que Ucrania, como Afganistán, Siria, Palestina y Serbia, y pidió el cese el fuego y el levantamiento de sanciones para ellos.

En el marco de sus críticas al conflicto, Waters compartió en su cuenta de Facebook la correspondencia que está manteniendo con una fan ucraniana llamada Alina.

La seguidora, de 19 años, le compartió al músico una visión "desde adentro" del conflicto, relatando los horrores de la guerra. "Todos los días escuchamos sirenas que avisan sobre las bombas lanzadas por los ocupantes rusos. La agresión de Rusia destruye MI país, mata a cientos de adultos y niños inocentes en MI país, y no puedo explicar cuántos ucranianos se ven obligados a abandonar sus hogares y huir de esta locura, expresó.

En la carta, Alina le pidió a Waters "que hable públicamente sobre esta guerra, porque todavía no puedo entender cómo una persona, que escribió una cantidad significativa de letras contra la guerra, aún no ha hablado sobre la tragedia" y alegó: "Es mejor que quedarse en silencio, porque en esta situación, el silencio es uno de los peores enemigos: es imposible construir un muro en esta situación y permanecer aislado de este problema".

El cantante y bajista respondió con otra carta al pedido de su fanática. En esta, le manifestó estar "disgustado por la invasión de Ucrania por parte de Putin" y expresó: "es un error criminal en mi opinión, el acto de un gángster, y debe haber un alto el fuego inmediato". Además, aclaró que había escrito días antes un texto condenando la invasión.

"Lamento que los gobiernos occidentales estén alimentando el fuego que destruirá su hermoso país vertiendo armas en Ucrania, en lugar de involucrarse en la diplomacia que será necesaria para detener la matanza. Tenga la seguridad de que si todos nuestros líderes no rechazan la retórica y entablan negociaciones diplomáticas, quedará muy poco de Ucrania cuando termine la lucha", se lamentó Waters.

"Nosotros, la gente, en todos los países del mundo, incluidos Ucrania y Rusia, podemos luchar contra los mafiosos, podemos decirles que no seremos parte de sus guerras obscenas y mortales para acumular poder y riqueza a expensas de otros, podemos decirles que nuestras familias, de hecho, todas las familias en todo el mundo significan más para nosotros que todo el poder y el dinero del mundo", concluyó el músico. Y aseguró: "Haré todo lo que pueda para contribuir al fin de esta terrible guerra en su país (...) Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a devolver la paz a ti, a tu familia y a tu hermoso país".

