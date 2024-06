El 16%de los jóvenes admitió haber realizado apuestas online

Las alarmas por el aumento de los adolescentes que realizan apuestas en casinos online se activan cada vez más.

Un estudio realizado por la consultora Opina Argentina señaló que la participación de los adolescentes en este rubro creció al 16% en los últimos tiempos.

Según el informe realizado a mediados de mayo con más de mil casos, tres de cada diez personas en Argentina conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía.

Allí se detectó que el 9% de los encuestados reconoce que realiza apuestas online y crece la preocupación especialmente porque entre los jóvenes la cifra de participación en este tipo de transacciones trepa al 16%.

En el informe, también se señala que el 24% de los entrevistados cree que el grupo más afectado por la ludopatía son los adolescentes de 12 a 16 años.

Entre los menores de 29 años, el conocimiento asciende al 39% y entre los hombres, al 37%. Además, los hombres (11%) son más propensos a esta práctica que las mujeres (5%).

En este sentido, y como es de esperar, la adicción al juego implica que las personas son incapaces de resistir los impulsos a jugar y el crecimiento de las aplicaciones y sitios de apuestas ha llevado a aumentar la cantidad de casos porque también creció la accesibilidad a este tipo de espacios virtuales.

Asimismo, existe cierto consenso con relación al rol del Estado a la hora de prevenir este tipo de adicciones, aunque las opiniones sobre qué debería hacer frente a esta problemática están divididas entre la prohibición (39%) y la regulación (38%). De allí surge que seis de cada diez encuestados se muestran a favor de restringir las apuestas online.

Atenta a esto, Micaela Morán, diputada de Unión por la Patria (UxP), impulsa en el Congreso de la Nación una ley para prevenir y regular el acceso de los menores de edad a las plataformas de apuestas, juegos de azar y casinos online.

Esta semana, la iniciativa comenzó a tratarse en comisiones, empezando por la de Prevención de Adicciones. El proyecto de ley se centra en dos ejes primordiales: la prevención y la regulación. Prevención a través de campañas de concientización, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la escuela, los clubes y las familias. Mientras que la regulación apunta a que las páginas de apuestas cuenten con más filtros de acceso respecto a la edad, y prohibir las publicidades no dirigidas en todos sus formatos para que dejen de tentar a los adolescentes a meterse en el mundo del juego.

“Es preocupante que la gran mayoría de las plataformas no cuenten con ningún tipo de licencia para operar en nuestro país, son clandestinas e ilegales. Los riesgos que representa el juego no regulado son graves. Hay casos severos de trastornos de salud, como la adicción, la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio. Los adolescentes se endeudan para poder apostar y las familias se empiezan a alertar por estos comportamientos”, explicó Morán. “Los riesgos que representa el juego no regulado son graves. Hay casos severos de trastornos de salud, como la adicción, la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio”, agregó, por último, la legisladora a PERFIL.