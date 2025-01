El presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales, Gervasio Muñoz, se refirió a la situación del sector a un año de la derogación de la Ley de Alquileres y advirtió que se hace cada vez más difícil acceder a una vivienda.

Desde la entidad estimaron que los precios para alquilar en Argentina crecieron un 262,8% en 2024, más del doble que la inflación, que alcanzó el 117,8%, según el INDEC.

Muñoz consideró que la suba de los alquileres se debe principalmente a la desregulación del mercado, lo que permite que los propietarios aumenten los precios sin restricciones. Además señaló que quedan muy pocos contratos regidos por la Ley de Alquileres, que fue derogada por decreto en diciembre de 2023.

Alquileres en CABA: cayó un 10% la oferta desde mayo y casi la mitad de los anuncios son en dólares

“Es muy difícil sostener el pago del alquiler durante el contrato y es muy difícil juntar la cantidad de dinero para ingresar a una vivienda, porque las inmobiliarias están completamente desbocadas cobrando cualquier cosa para el ingreso”, sostuvo en Futurock.

En este marco, señaló que la situación de los inquilinos es cada vez más complicada y remarcó que muchos no llegan a pagar el alquiler. “Muchos contratos se terminan antes de tiempo porque no se pueden pagar, y por lo tanto el mercado puede volver a fijar precios. No por decisión del inquilino, sino por imposibilidad del inquilino de cubrir la cuota”, afirmó.

¿Qué requisitos piden las inmobiliarias para acceder a un alquiler?

El titular de la federación de Inquilinos reconoció que la oferta aumentó a partir de la derogación de la Ley de Alquileres, pero remarcó que esto no significa que alquilar sea más accesible. “Sí, aumentó la oferta porque pueden fijar las condiciones que se les antojen”, afirmó.

Por otro lado, afirmó que el mercado se aprovecha de la falta de regulaciones y resaltó que muchos propietarios utilizan la excusa de una supuesta venta de la casa para adelantar la rescisión del contrato y poder comenzar uno nuevo con un precio más elevado.

Según la entidad, en la mayoría de los casos se pide el pago de un valor equivalente a cuatro meses de alquiler para poder acceder a un contrato, incluyendo un mes de depósito, un mes de adelanto, el seguro de caución y la comisión de las inmobiliarias. De acuerdo a estos cálculos, para ingresar a un alquiler de 500.000 pesos, por ejemplo, se necesitan cerca de 2 millones de pesos.

Muñoz también se refirió a la situación de la Ciudad de Buenos Aires y manifestó que las inmobiliarias volvieron a cobrar comisiones a pesar de que esto está expresamente prohibido. “En la ciudad de Buenos Aires lo que está pasando en este clima medio de anarcocapitalismo, en donde el poder económico hace lo que se le antoja”, aseveró.

Finalmente, consideró que hay pocas posibilidades de que el Congreso vuelva a discutir el tema en los próximos meses. La ley de alquileres fue derogada en el marco del mega DNU 70/23, una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

