Elba Marcovecchio habló de los últimos días de Jorge Lanata y Romina Manguel la cruzó

A dos semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habló por primera vez sobre el proceso que transitó junto al reconocido periodista, que permanecía internado en el Hospital Italiano desde el pasado junio. Durante una entrevista con Ángel De Brito para LAM (América TV), la abogada brindó detalles sobre los últimos días del conductor y confirmó que su esposo mantuvo una relación con la periodista Romina Manguel.

Acerca del duelo que atraviesa desde el pasado 30 de diciembre, Montevecchio contó: “Me costó porque no la podía caretear, estaba triste, y la respuesta básica que tenía que era decir que era ‘bien’, no me salía, no podía mentir. Es lo más normal que esté triste”. La abogada y el conductor de Periodismo para Todos se conocieron en 2020 y se casaron en abril de 2022.

“Yo a Jorge lo veía en paz y me mataba. Lo veía irse y no podía hacer nada. No podíamos hacer nada con los médicos, y los últimos días Jorge no tenía nada, y yo le leía y le leía como si pudiera forzarlo hasta por una cuestión de egoísmo, y le leía todo el tiempo”, relató sobre los últimos momentos que vivió con Lanata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por qué Jorge Lanata llevó a juicio a Javier Milei

Si bien la viuda del periodista ya había pasado más de 10 internaciones a su lado y era consciente del delicado estado de salud de su esposo, mantuvo la fe hasta en los momentos más difíciles. “En mi corazón sentía que se iba, pero una parte de mi corazón esperaba el milagro, y no llegó. Y cuando no llegó el milagro, le agradecí a la doctora Mariana Lestelle, que me dijo que no hable más de batallas, que no se ganan o se pierden batallas”, contó al borde del llanto.

Ante la consulta de De Brito sobre si Jorge llegó a hablar de la muerte, Elba declaró que la preocupación de su esposo aumentó luego de su última internación, que describió como “la más feroz". “Cuando nosotros hablábamos y Jorge me decía que tenía miedo de morirse, yo le decía: ‘Vamos a ver Batman 3′, porque la mejor explicación del miedo es esa película. El miedo está cuando vos apreciás lo que perdés”.

La internación de Lanata también causó una guerra judicial entre Lola y Bárbara, las hijas del periodista y Elba, quien fue acusada de robar 42 objetos y 50 mil dólares del departamento en el Palacio Estrugamou, ubicado en Recoleta. A su vez, la acusaron de envenenar la comida de su padre y de ocultar información sobre su estado de salud.

Sin hacer mención al conflicto judicial, la abogada admitió que existió “una interna” con las hijas del conductor desde el inicio de la relación. “Cuando yo un día le digo a Jorge que no entendía qué había hecho, porque si había sido algo puntual yo podía repararlo, podía tener una charla. Yo pensaba en ese momento que no le había sacado el novio a nadie ni entendía qué mal había hecho”, explicó.

“Ahí Jorge me muestra un mail, que es gemelo de este problema. Por decirle de alguna manera, pasaba en su relación anterior entre Kiwita (Sara Stewart Brown) y Bárbara (hija mayor de Lanata). Y lo que él me quería decir con eso era que no era solo conmigo, que estuviera tranquila”, agregó la viuda del periodista.

Sara Stewart Brown se despidió de Jorge Lanata en redes: "Fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos"

Hacia el final de la entrevista, De Brito le consultó a Marcovecchio sobre la periodista Romina Manguel, quien aseguró que había “alejado a Lanata de todo su entorno íntimo”. "¿Vos querés que te cuente la verdad?”, lanzó la abogada y sorprendió al conductor de LAM al revelar que la periodista fue amante de su esposo.

A continuación, reveló que Manguel le enviaba mensajes a Lanata: "Cuando había mensajes que eran banquina, él me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar". “'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", ejemplificó.

“Jorge me había contado que él había tenido una relación con ella. No sé... Lo que sí es seguro es que cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", agregó.

La respuesta de Romina Manguel a las acusasicones de infidelidad de Elba Marcovecchio

Luego de las declaraciones que la esposa de Jorge Lanata brindó en una entrevista con Angel De Brito, en la que aseguró que Romina Manguel fue amante del conductor, la periodista desmintió las acusaciones.

En una extensa publicación en la red social X, Manguel escribió: “LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé qué hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores”.

La periodista Romina Manguel

“Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos”, sostuvo.

La conductora de 52 años aseguró: “tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que la qué tal vez, llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo”.

“Posta es la primera vez que me pregunto si también te hubieses cagado de risa de esto. Vos que nos decías que nos cagaramos en todo, tranquilo. Las chicas son dos LANATA auténticas. Y sus madres dos leonas. Van a estar bien. Loveyouso”, concluyó.

TV/fl