Casi una semana después de la muerte de Jorge Lanata, su exesposa y madre de su hija Lola Lanata, Sara Stewart Brown, compartió su despedida pública tras el fallecimiento del periodista, con quien estuvo en pareja durante 18 años y cuya vida salvó en 2015 tras participar de un trasplante cruzado.

"Hace días quiero escribir algo y no me sale nada. O más bien me sale todo. Cada cosa que escribo me parece poco o que no le hace justicia, especialmente porque él tan bueno con las palabras y yo tan disléxica. Lanata tuvo mil vidas y tuve el privilegio de ser testigo de algunas de ellas", manifestó la mujer este domingo 5 de enero, antes de iniciar un extenso hilo en el que repasó algunos momentos de su relación con el comunicador.

"Sepan disculpar la desprolijidad, son días de revolver, leerlo, mirarlo y sentirlo mucho más", anticipó Kiwita.

"Fuimos mil cosas, amigos, amantes, pareja, amigos, nos embarcamos en cada delirio y vivimos dramones, la vida cerca de Lanata siempre fue un trampolín ida y vuelta entre el disparate y la adrenalina, mil veces mi maestro, a veces su enfermera, fuimos esposos, después ex, pero amigos siempre amigos y confidentes", expresó.

En su publicación, añadió: "Y nos puteamos, como corresponde, un millón de veces, siempre de Ud. Nos separamos dos veces, la primera duró poco, yo había logrado cultivar con éxito cierto perfil bajísimo pero la separación fue muy pública en plena época de la ruta del dinero".

Sobre en el momento en el que decidieron ponerle un punto final a la relación, la artista plática recordó que Lanata, un día después de la separación, se tomó unos minutos de su programa Periodismo para Todos para dedicarle el video "Todo el mundo es libre de usar protector solar", que habla de temas esenciales como el amor, la vida, el futuro, la libertad y la belleza.

Stewart Brown también sumo una foto del periodista encendiendo una estrellita junto a su hija Lola durante un año nuevo en París y recordó que para él "los muertos son estrellas" y que alguna vez dijo: "Creo que somos como luz y volvemos a la luz. (...) Me parece que hay un sentido. Que hay luz. Me gusta pensar que estaré ahí arriba, como una estrella".

"Esto me lo escribió cuando finalmente encontré a Mercedes, mi mamá biológica (el me había ayudado en esa misión) no puedo creer que no se lo mostré cuando una vida después supimos que el también era adoptado. Daniela era el nombre que yo tenía en mi partida de nacimiento original", continuó y mostró un poema que Lanata le dedicó, donde le decía que "los ángeles nunca se encuentran porque sí".

"Esta foto me encanta porque ya estaba cocinadísima nuestra separación definitiva a los pocos días que se vaya a vivir a Miami. Y así y todo felices, con proyectos propios y bancando al otro", evocó junto a una foto de ambos levantando el dedo mayor, uno de los sellos distintivos del periodista.

Valorando la relación que sostuvieron a pesar de ya no seguir juntos, destacó: "Lo bueno cuando te separas y seguís queriendo bien es que perdes la cotidianidad que saca a flor de piel las cosas que te irritan del otro, y si además hiciste un amigo, un compañero y te entendes, podes cultivar una relación inquebrantable".

"Desde que me separé era una relación bastante idílica, discutíamos poco, solo teníamos dos o tres puntos en que nos sacábamos chispas, algún que otro desacuerdo sobre la educación de Lola, mi impuntualidad le daba malhumor y después estaba Twitter, sí, la última discusión picante que recuerdo fue culpa de Uds, el no entendía el rol de esta red social, la subestimaba y yo no entendía porque para mi, paradójicamente él es el espíritu más tuitero que conocí", cerró en su repaso por los momentos compartidos con el conductor.

Lanata y Stewart Brown se conocieron cuando trabajan juntos en la Revista Veintiuno, donde él era director y ella periodista. Comenzaron a salir juntos en 1998, en 2004 llegó al mundo su hija Lola y en 2011 decidieron contraer matrimonio.

