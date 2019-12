por Claudio Corsalini

Pocas horas antes del inicio de su segundo período de gestión frente al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad, la ministra Soledad Acuña acomodó su agenda y recibió a PERFIL en su despacho del noveno piso del edificio de Paseo Colón 255. Allí, rondas de mates con coco de por medio, dice que “lo prefiero antes que al edulcorante”, y mientras transita su quinto mes de embarazo, realizó un repaso de su gestión. También habló sobre las vacantes en la escuela pública, la “secundaria del futuro”, la Unicaba y lo que representa el traslado del ministerio al nuevo edificio erigido en el Polo Educativo María Elena Walsh, en la Villa 31 (ver aparte).

Vacantes. El tema de las vacantes en las escuelas porteñas es una discusión recurrente entre el oficialismo, la oposición y diferentes sectores de la sociedad, sobre todo cuando se habilita el sistema de inscripción on line. Este año, y de acuerdo con datos aportados por ONGs y sindicatos de docentes, unos 25 mil alumnos se quedarían sin vacantes el próximo año.

En este sentido, Acuña señaló que “es un número político e inventado. No sabemos cómo llegan a esa cifra ahora. Aún no está cerrada la inscripción y este lunes comienza la complementaria. Si una familia no obtiene la primera opción, elige la segunda y ahí el proceso es personal, cara a cara. Hasta abril es casi imposible saber cuántos chicos se habrían quedado sin vacantes”, enfatizó Acuña.

Gestión. Tras los cuatro años de gestión, Acuña asegura que el balance es “positivo”, pero que quedaron algunos temas en el tintero. “El saldo es positivo, pero con autocríticas”. Sobre este ítem, señaló la falta de comunicación directa con docentes, familias y docentes. “Apuntamos a mejorar el diálogo directo con los actores del sistema educativo y así entender las distintas miradas de la comunidad educativa. La comunicación mediatizada no sirve”. Respecto del balance, destacó la construcción de las 54 escuelas, 30 de las cuales tienen salas de 3 años. “Si bien diez de ellas se inaugurarán en marzo próximo, la idea es que las 54 se inauguren durante todo el año, con lo cual sumarán unas 9 mil vacantes. El 70% de esas escuelas se levantaron en el sur de la Ciudad”, afirmó. Otro punto que remarcó fue la extensión horaria en las escuelas de jornada simple. “Fue una política de educación que tiene por objetivo lograr que los chicos aprendan más”, aseguró. Respecto de la nueva gestión, la funcionaria destacó: “Haremos énfasis en la orientación de la elección de los perfiles vocacionales de los alumnos, en el aprendizaje, en la capacitación inicial de los docentes y en el diálogo”.

Secundaria del futuro. Fue uno de los proyectos que más rechazo generaron en la comunidad educativa. En este sentido, no dudó en afirmar que “habría que empezarla de cero, pero con 170 escuelas públicas en el sistema lo ideal es transformarla”. Acuña señaló que “apostamos por el modelo de la Secundaria 2030, que propuso el Consejo Federal de Educación. La idea es vincular a la escuela con el mundo exterior, con el trabajo, o con la educación superior”. Acuña aseguró que actualmente 44 escuelas de enseñanaza media ya están trabajando bajo esta modalidad y que veinticinco más se sumarán el año próximo.

Unicaba. La creación de la universidad para la formación de docentes fue otra de las iniciativas más cuestionadas de la gestión. Sin embargo, aprobada la ley en la Legislatura el año pasado, ya están diseñados los documentos de conformación institucional que requiere la Secretaría de Política Universitaria

para luego ser elevados a la Coneau. Según la ministra, y de no mediar ningún imprevisto, al menos dos carreras de la futura Unicaba se iniciarían en el segundo semestre de 2020. “Ya tenemos el modelo de universidad que queremos, pero ahora estamos trabajando con otros actores de la sociedad porteña. Además de la formación docente, la Unicaba va a desarrollar carreras en las áreas de vacancia que tenga la Ciudad de cara al perfil del desarrollo económico y social que se pretende, como por ejemplo la industria del soft y las creativas”.

Desde enero, el Ministerio de Educación va a la Villa 31

A partir del próximo 10 de enero, el Ministerio de Educación e Innovación funcionará en el Polo Educativo María Elena Walsh de la Villa 31. El edificio será de ultima generación y se construyó junto a la zona donde se encuentran las nuevas viviendas del barrio YPF.

Allí trabajarán unas 2.200 personas que antes lo hacían tanto en el viejo edificio de Paseo Colón al 200 como en otras tres sedes.

De esta manera, se unificarán todas las áreas. En total ocupará unos 26.000 m2, tendrá siete pisos, estacionamiento para 124 autos, un SUM, un auditorio para 200 personas y dos subsuelos. Su construcción se llevó a cabo durante quince meses.

El Polo Educativo María Elena Walsh comenzó su ciclo lectivo en 2019, y cuenta con nivel inicial, primaria y un centro educativo de adultos. Dentro del barrio, además, ya funcionan el jardín de infantes integral 10 D.E 1, y el Centro de Formación Profesional N° 38.

Además de este polo, en la Ciudad se están construyendo otros siete: Piedrabuena, Mugica, Larrazábal, Barracas, Saavedra, Mataderos y Lugano.

El desembarco del Ministerio de Educación en el Barrio 31 se da en el marco de un proyecto integral que apunta a la integración social y urbana, a través de obras de infraestructura, vivienda, espacios públicos, educación, salud y desarrollo económico, generando más oportunidades para los vecinos del barrio y la comunidad.