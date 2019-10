Un hombre sufrió graves heridas por la explosión de su celular

Noticias Relacionadas Perdió dos dedos al explotar el cargador de su celular

En la ciudad española de Valladolid, un hombre de 45 años sufrió graves heridas luego de que su celular explotara dentro de su bolsillo. Se trata de Raúl García, quien debió ser atendido en el Hospital Río Hortega con quemaduras graves en la mano y en la pierna derecha.

"He sentido como una deflagración y luego muchísimo calor en la pierna. Cuando me he dado cuenta de que era el teléfono y he intentado cogerlo es cuando me he quemado la mano. Tenía la piscina a quince metros y ni siquiera me ha dado tiempo a meterme en ella. Me he tirado al suelo, chillando, y mi hijo es quien lo ha sacado cuando el móvil asomaba un poco en el bolsillo", detalló el hombre al portal El Norte de Castilla.

El hecho sucedió el domingo pasado a la mañana en una finca en la que Raúl cortaba el césped junto a su hijo de 15 años.

“Probaba” un iPhone y le explotó en la cara

El téléfono que explotó y lastimó al español era de la marca Hammer, anunciada como "todoterreno". El modelo era un Energy que según consta en su página web tiene un costo de 160 euros, es decir, cerca de diez mil pesos argentinos.

Cuando ingresó al hospital, Raúl presentaba "lesiones eritematosas y ampollas en todos los dedos de la mano derecha", con quemaduras de primer grado, además de otras de menos gravedad "en la cara lateral del muslo derecho, con descamación de piel negruzca", según informó el medio local.

J.D. / CP