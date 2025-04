El 1 de mayo es el Día del trabajador en todo el país y está establecido como feriado inamovible. Sin embargo, el viernes 2 de mayo se estableció como día no laborable, por lo que algunas personas se preguntan si deben trabajar y si el pago es doble.

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, el calendario de feriados de 2025, el próximo viernes 2 de mayo será día no laborable con fines turísticos. La fecha se suma al jueves 1° de mayo por el Día del Trabajador, formando un fin de semana extralargo de cuatro días, por lo que algunos aprovecharán para descansar.

Feriado 2 de mayo: ¿hay pago doble en caso de trabajarse?

De acuerdo a lo establecido por la Ley 27.399, en los días no laborables, la determinación de trabajar o no es decidido por el empleador del sector privado. Si el empleado presta tareas, no corresponde un pago extra; pero si no asiste, el día igualmente debe ser abonado, sin descuentos en el salario.

Cada empleado deberá preguntar a su jefe qué se va a hacer durante el feriado puente previamente a planificar actividades.

¿Cuál es la diferencia entre Día laborable y feriado?

Según la Ley 27.399, los feriados son días de descanso obligatorio tanto para el sector público como privado. Los empleados que brinden servicios ese día, deberán percibir un pago doble, como indica la Ley de Contrato de Trabajo. Además, no se requiere compensar con otro día de descanso.

En cambio, el día no laborable es elegido por el empleador si se trabaja o no. Incluso, si se decide trabajar, no hay pago doble, ya que se considera como jornada normal.

¿Cuándo son los próximos feriados?

De acuerdo al calendario de feriado, quedan las siguientes fechas:

25 de mayo: Feriado inamovible - Día de la Revolución de Mayo.

20 de Junio: Feriado inamovible - Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Feriado inamovible - Día de la Independencia

