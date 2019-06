Cómo afectó el histórico apagón en la Argentina

En un domingo atípico por el corte de energía en toda Argentina, el Día del Padre y las Elecciones en las provincias de Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis y Formosa quedaron en un segundo plano. A través de la red social Twitter y con los hashtags #ApagonEnArgentina y #CorteDeLuz” los usuarios compartieron mensajes y fotos desde los distintos lugares donde se encontraban.

Subte sin servicio.

Con distintos mensajes como “Una catástrofe. Sin servicio de telefonía, sin Wi-Fi, sin datos, todo cerrado, subte, tren, tiendas, semáforos apagados. El #apocalipsis. Esta fue tomada durante el caos!!” o “El pueblo sin redes #SinLuz #ApagonEnArgentina ” las personas se manifestaron a través de Twitter.

El cielo desde Posadas mientras duró el apagón.

Según información oficial, se calcula que el 72% del total del territorio nacional ya cuenta con energía eléctrica. Al principio de la jornada, luego del corte de luz que sucedió a las 7:07 de la mañana, todo el país se quedó a oscuras, con excepción de Tierra del Fuego, que no se encuentra interconectada al sistema nacional.

La ciudad de Buenos Aires luego del corte de luz que se registró en toda la Argentina.

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, brindó una conferencia de prensa para aclarar la situación en relación al corte y dijo que aún no tienen información de lo sucedido y que no descartan ninguna posibilidad. No obstante, aclaró que se trató de "algo muy grave".

Muchísimas personas recurrieron a las velas para iluminar las casas.

"Sabemos que a las 7:07 se produjo una falla en el sistema de transporte del Litoral. Son fallas que ocurren con asiduidad, tanto en Argentina como en otros países. Lo que sí es anormal o extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", afirmó el secretario de Energía.

Con el corte de energía, chicos y grandes volvieron a los juegos de mesa para entretenerse.

En esa misma línea, Lopetegui agregó: "Desde que el sistema se desestabiliza hasta que se corta pasan milisegundos. Son sistemas de protección que producen una desconexión total. Hay que saber por qué pasó". Especificó también que en ese proceso no hay intervención humana y que aún no hay más información.

AP CP