Tiene síndrome de down y debutó en la liga oficial de FutSal

Sergio Enriquez

Con el 10 en la camiseta se abre paso ante la marca patea al arco y anota el gol que abre el marcador generando la ovación del público y los abrazos de sus compañeros. El titular de la casaca se llama Gonzalo Bacuco un joven de 17 años con Síndrome de Down, que debutó de manera oficial en la liga de Futsal del sur jugando para su equipo Fundación Aurora.

A través de un pedido especial de su padre Sebastián Bacuco, entrenador del equipo, Gonzalo pudo jugar unos minutos cumpliendo el sueño que tanto quería, “jugar en la primera división del futsal bahiense”.

Con él como titular, Fundación Aurora va por el triunfo para poder quedarse en la máxima categoría. El partido se desarrolló por la 12º fecha de la primera división de la liga de Bahía Blanca de Futsal contra Olimpo.

No sólo fue protagonista del gol que abrió el marcador sino que en la previa firmó la planilla para ser titular y llevó la cinta de capitán, además de recibir como regalo la camiseta de Olimpo, el rival de turno. También participó del sorteo entre capitanes Gonzalo -Fundación Aurora- y Bernabé Storni -Olimpo- ante la presencia del árbitro de la Asociación Bahiense de Arbitros (A.B.A.), Lucas de Dios.

“Gracias papi” le dice Gonzalo cada vez que mira su video emocionado.

Una historia de vida que muchos deberían tomar como ejemplo. Si bién no fue nada fácil para sus padres, nunca bajaran los brazos: “Me acuerdo cuando nació, me puse a llorar muy desconsolado buscando explicaciones de por que a mí”, recuerda Sebastián. Y agrega: “Fue cuando se acercó el médico y me dijo: disculpa por qué lloras?, que motivo tenés?. Le comenté que mi hijo es down y me respondió; pero tu hijo nació, no se murió nadie y es súper sano, solamente nació con un cromosoma más. En ese momento lo miré y me sequé las lágrimas, me dijo anda y felicita a tu esposa que tienen un bebé hermoso”.

También asegura que aprendió y sigue aprendiendo mucho de su hijo, “hoy día el orgullo que tengo es inexplicable. Lo bién que me hace todas las mañanas cuando se levanta y me abraza, peleamos, jugamos, es todo joda y amor” asegura. Su familia comenta que es una persona excepcional, siempre está de buena onda, muy feliz y sobre todo no tiene maldad sorprendiéndonos día a día.

Los chicos de Fundación Aurora junto a la gente de Olimpo y prensa Futsal tomaron la decisión de darle unos minutos oficiales en un partido. Sebastián esta muy orgulloso del gesto de sus dirigidos y de los del equipo adversario que hicieron de esto una gran movida inclusiva. “Me pareció muy lindo que tenga esos minutos oficiales en cancha” afirma.

más allá de que Fundación Aurora no pudo mantenerse en primera, el equipo aseguró que se fueron muy contentos y orgullosos al realizar este gesto el cual tendría que replicarse en todos los deportes ya que la inclusión es para todos.