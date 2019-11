Florencia Ledesma puede convertirse en la primera concejal con síndrome de Down en el país

por Florencia de Sousa

Florencia Ledesma Candás nació con síndrome de Down en San Luis hace 20 años y, gracias al apoyo de su familia, descubrió que no tiene límites. El domingo 10 de noviembre puede sentar un precedente histórico en la Argentina, al convertirse en la primera concejal con esta condición en ocupar un cargo político.

Hija de un comerciante y una maestra, y con un hermano que estudia Medicina, Flor —que en dos semanas terminará sus estudios secundarios— integra la lista del Frente Independiente por San Luis y se postula como segunda concejal, cargo que de ser electa ocupará con orgullo: "Me encanta ayudar a la gente y más a los jóvenes con discapacidad, me gusta poder incluirlos, que haya más espacios recreativos y con juegos para todos", expresó en diálogo con PERFIL. Contó además que su familia la apoya en su decisión de incursionar en política: "Están felices de la vida".

Florencia terminó 2018 de la mejor manera: fue abanderada con un promedio de 9,25 en la escuela normal mixta Juan Pascual Pringles de la capital puntana a la que concurre, y la eligieron mejor compañera. Por eso destaca que ante su presente, sus compañeros también están felices de verla luchar por su objetivo.

Florencia fue convocada por Espíndola para integrar la lista.

Esteban Ledesma, papá de la joven, señaló: "Estamos ansiosos porque ella está participando y nos gustó que la hayan tenido en cuenta, más allá de que gane o no. Con Flor puede pasar cualquier cosa, no sabemos el límite que puede tener". El hombre explicó cómo le llegó la propuesta a su hija: "Roberto Gómez Espíndola, el candidato a intendente del Frente Independiente por San Luis, es egresado de la escuela a la que va ella y Juan Carlos Palma,el otro integrante de la lista, fue profesor ahí. Nos llamaron y nos hicieron la propuesta y la familia aceptó. Ya estamos satisfechos por la convocatoria, pero si gana es un plus".

Entre las actividades de estimulación que hizo Florencia en su vida, se destaca la equinoterapia. Foto: Gentileza Familia Ledesma Candas

"Flor se fija metas y es muy responsable a la hora de tomar desafíos. No falta nunca a la escuela, tiene asistencia perfecta", describió el hombre, que además destacó la importancia de la estimulación temprana que recibió la joven: "En los 20 años que compartimos desde que llegó a nuestras vidas hemos visto a muchos chicos como ella que le han faltado muchas cosas, dedicación, que alguien se acuerde de ellos. Acá no hay muchas cosas para personas discapacitadas. Cuando ella nació fue duro el momento, pero nosotros ya teníamos al hijo varón y esperábamos a la nena con ansias, por eso cuando llegó empezamos a preguntar a los profesionales qué había que hacer y eso hicimos. Veinte años atrás era todo más complicado pero nosotros lo hicimos porque Flor era lo más importante", agregó.

Los padres de la joven hicieron todo lo posible desde el primer día para que su hija lleve una vida normal: "Yo cambié de trabajo porque era supervisor y no podía atenderla a ella sino. Nunca le faltó su cita con la fonoaudióloga, psicopedagoga y psicóloga, y hasta equinoterapia. Todo eso hicimos desde el mes y medio de vida cuando nos dijeron cómo podíamos ayudarla", detalló Esteban. "El contacto con la música también la ayudó mucho y para nosotros eso fue lo que favorece su memoria porque puede pasar tres horas escuchando canciones y no repite ninguna".

A nivel educativo, Florencia nunca se sintió discriminada. "Siempre fue incluida y tratada como una más porque en la escuela hay un departamento dedicado a eso. Además ella misma siempre se las rebuscaba para que la tengan en cuenta. Los profesores la quieren porque ella tiene un carisma que llega mucho", completó con orgullo su papá. "Paciencia y amor fue la clave para nosotros con los años para poder disfrutar de lo que le pasa ahora a Flor", agregó.

Florencia en su fiesta de 15. Foto: Gentileza Familia Ledesma Candas

Orgullo que trasciende su provincia. Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), entidad sin fines de lucro que trabaja desde hace más de tres décadas por la inclusión de personas con discapacidad, expresaron su alegría por el presente que atraviesa Florencia. Alejandro Cytrynbaum, vicepresidente del lugar, indicó a PERFIL: "Para todos nosotros es muy importante porque no hay ningún antecedente en la Argentina. Con esto se demuestra una vez más que nuestros hijos con Síndrome de Down pueden ocupar cargos y nadie mejor que alguien con una discapacidad intelectual para ocupar un cargo así y contar cuál es la realidad de ellos en primera persona".

"Creo que cuando en la sociedad hay una familia que alienta y estimula, sobre todo en la discapacidad, es completamente distinta la vida de una persona. Hace 50 años era otra la realidad de las personas con discapacidad, tenían muy poca vida social muy diferente a la de ahora, por eso insistimos en la importancia de estimular a los más chicos porque de ese modo se demuestra que no tienen techo. El apoyo de las familias es la única forma de que puedan salir adelante. Por eso ya el sólo hecho de que Florencia quiera ocupar esa banca es algo inédito y es muy importante que haya alguien de nuestro colectivo allí", añadió Cytrynbaum.

Antecedente en España. Si bien el caso de Florencia sería el primero a nivel nacional, en el plano internacional hay varios casos. Uno de ellos es el de un joven llamado Jacobo González Rey, quien en 2018 comenzó su carrera como funcionario de la Xunta de Galicia, según consignó el sitio Downgalicia.org.es.