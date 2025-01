Incendios fuera de control en zonas de Río Negro y Chubut

El incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las cercanías de la ciudad de Bariloche, está fuera de control.

Hasta ahora, según informaron desde el Comité de Emergencia que coordina la respuesta a esta situación, “en los alrededores de Bariloche el fuego consumió más de 4.491 hectáreas de bosques, desde el 25 de diciembre pasado, cuando se descubrieron los primeros focos”.

Esta situación ambiental está espejada por otros focos de fuego ubicados algunas decenas de kilómetros más al sur, en las cercanías de la localidad de Epuyén, en Chubut.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese pueblo, en las últimas 48 horas, avanzaron diversos frentes ígneos que hicieron arder más de 2.300 hectáreas.

El fuego se vio estimulado por las fuertes rágafas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que complicaron los intentos iniciales para contenerlo.

Por eso, y para poder evitar muertes, los bomberos de la zona evacuaron a los habitantes de unas 200 casas. De esas, una cincuentena fueron más tarde arrasadas por las llamas.

En ese sector trabajaron equipos de 270 brigadistas, con tres aviones hidrantes y un helicóptero.

Para apoyar el trabajo, el propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvo en la zona reunido con los responsables de la lucha contra el fuego. Luego brindó una conferencia de prensa.

Según Torres, aún no se logró determinar el origen de este incendio en particular, aunque no se descarta que haya sido intencional.

Si bien en las últimas horas la situación era algo mejor debido a que el jueves por la tarde cayeron algunas lluvias en la zona, lo que ayudó a mitigar parte de los siniestros, las perspectivas para el fin de semana no son buenas.

Es que hay varios focos que continúan activos y hay expectativas negativas respecto a lo que puede pasar en los próximos días, ya que los pronósticos marcan una vuelta a temperaturas promedio más altas y ráfagas de vientos fuertes.

En concreto, para este fin de semana a los habitantes de la zona les esperan vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Bariloche. Mientras tanto, el personal de brigadistas que lucha por contener el fuego en las cercanías de la ciudad de Bariloche está focalizando su trabajo de apagado y prevención en la zona de Los Manzanos, Laguna Quetro y Las Melisas.

Se trata de una zona del parque que no está habilitada para senderismo y a la que no concurren visitantes. Además, hay muy pocos lugareños viviendo en esa región.

Los equipos de bomberos que acceden por tierra están siendo apoyados por un avión hidrante que se suma al trabajo de contención cuando las condiciones meteorológicas permiten hacer vuelos seguros. El avión es un Boeing 737 que –en cada pasada– puede arrojar hasta 15 mil litros de agua sobre el fuego.

Este foco ígneo comenzó en el día de Navidad y, por ahora, su inicio se asocia a los rayos de una tormenta eléctrica que se abatió en la zona durante la última semana del año.