Inmobiliarias buscan censurar un video que parodia la crisis de los alquileres

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cuciba) intimó esta semana por carta documento a la asociación Inquilinos Agrupados (IA) por haber publicado en su página un video que parodia la situación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizado por el actor Guillermo Aquino.

El texto, dirigido al titular de IA, Gervasio Muñoz, asegura que el corto humorístico "vulnera el derecho a la imagen y el honor que cabe dispensar a la profesión de corredor inmobiliario, con aptitud suficiente para causar daño y perjuicios a los intereses individuales homogéneos del universo de corredores matriculados".

La intimación expresa, además, que las imágenes presentan "como personaje principal a un sujeto altanero y petulante, con vestuario destinado a enfatizar y agudizar estas características al ojo del espectador, ejerciendo el corretaje inmobiliario con un libreto que insulta groseramente a sus clientes y le ofrece a otro personaje alquilar en la vía pública junto a un tercer protagonistas en situación de calle".

Consultado por PERFIL, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Capital Federal, Armando Pepe, aseguró que el video "es una burla al corredor inmobiliario", para "la gente que está en situación de calle" y para "la gente alcohólica".

"Es un disparate que no tiene límites", recalcó. "Si seguimos avanzando así en cualquier momento hacemos un video asesinando a una persona o destrozándolo. Son cosas que ve la gente y que realmente son hirientes. Viéndolo como ciudadano, los días que hizo mayor frío en el país, que los clubes de fútbol abrieron sus puertas para que la gente duerma, el tipo hace bromas sobre la gente que vive en la calle", enfatizó.

Ante la consulta de este portal sobre si el foco no estaba puesto en el rol de las inmobiliarias, respondió: "Aparece un tipo que le alquila la calle a alguien que está en la calle, un pedazo de la vereda. Nos parece una falta de respeto. Saltaron un límite". Con respecto a Inquilinos Agrupados, Armando afirmó que "son militantes políticos" y que están con "Grabois en su partido". En este sentido, desde Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires informaron que ya mandaron cartas documento a la productora que realizó el corto, a IA y al canal C5N, que también emitió las imágenes.

El silencio de TKM en torno al video que critica a Clarín y La Nación

El video, titulado Palermo Indie, comienza con un "broker" o corredor inmobiliario vestido con un traje, que habla por celular en la calle e intenta venderle un departamento a una señora. En ese momento, llega un joven en busca de alquilar protagonizado por Aquino, quien se hizo conocido con cortos humorísticos como “Principio de año vs. fin de año” o la parodia publicada en el portal TKM donde se denunciaba el blindaje mediático de los medios hegemónicos.

"Estoy con ustedes hace dos años y tengo que renovar el contrato. Me duplicaron el alquiler y no me alcanza la plata", le dice el joven al hombre. "Tengo el lugar perfecto para vos. Es acá", dice el broker mientras señala un cartón tirado sobre la vereda. "¿Querés que te haga el tour? Viene amueblado. Ponete cómodo", le pide el vendedor mientras se sientan.

"Es un semipiso. Esto es una caja, la abrís y tenés un ambiente más. Onda ph, onda pobreza humillante", continúa el corredor, y dice: "Tenés dos baños: el árbol que está acá en suite. O el McDonald's de Corrientes. Cocina integrada (le muestra una olla), seguridad las 24 horas (le pasa una navaja), laundry (un balde)". Por último, asegura: "Es Palermo indi, sí, Palermo indigente", al mismo tiempo que un homeless se sienta en el cartón, entre los dos.

Desde IA argumentaron que la intimación "va contra la libertad de expresión". "Nosotros no tenemos nada que ver con la producción del video, sólo lo colgamos en nuestras redes sociales y por eso quieren amedrentarnos. La intimación muestra lo trogloditas que son. Pero en realidad, lo que no pueden digerir es que los inquilinos planteemos cómo queremos alquilar y que presentemos proyectos de ley para regular el mercado inmobiliario", aseguró Muñoz, según consignó el diario Página/12.

AB/FF