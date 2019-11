Las inmobiliarias "celebran" la ley de alquileres y estiman que no impactará en precios

La Cámara Inmobiliaria Argentina celebró la media sanción del proyecto de ley de alquileres y anticipó que, de ser aprobada la semana próxima en el Senado, comenzaría a aplicarse a partir de febrero o marzo del 2020.

“Es un paso muy importante de un trabajo que se hizo conjuntamente con legisladores y asociaciones de inquilinos. Hemos trabajado muy fuerte y de aprobarse la semana entrante se estarían viendo los resultados para empezar a aplicar a partir de febrero o marzo”, relató a PERFIL el presidente de la Cámara, Alejandro Bennazar.

Incluso reveló que la nueva legislación podría bajar los costos de acceso y garantía a los inmuebles en un 50%. Esto es así, explicó, debido a la "cláusula de arbitraje" que se incorporó al proyecto y que evitaría ir a juicio en caso de conflicto entre las partes.

"La cláusula es opcional y va a permitir una resolución de conflictos más expeditiva, sin la necesidad de que intervenga un tribunal ordinario. Si eso sucede, se podrían bajar los costos de acceso y garantía hasta un 50%", señaló.

Alquileres: todo lo que tenés que saber para evitar trampas y comisiones

Si bien el texto aprobado recibió el consenso de la mayoría, hay dos aspectos en los que la Cámara tuvo que ceder: “Pretendíamos la actualización cada seis meses y quedó en un año; y queríamos los contratos de dos años y quedaron en tres. Pero son detalles”, expresó a este medio.

El proyecto sobre Ley de Alquileres, logró este miércoles la media sanción de Diputados con el respaldo de 191 legisladores y 24 abstenciones, de las cuales 22 fueron de Cambiemos.

Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto dispone una actualización anual del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).

Durante el debate en particular del articulado, varios diputados plantearon que la actualización fuera semestral (y no anual) para atender "el contexto inflacionario" y no desalentar la oferta de propiedades, pero en la votación terminó primando el criterio original del dictamen.

Cómo te afecta la nueva ley de alquileres

Otra de las reformas que introduce el proyecto tiene que ver con la disposición de que el depósito de entrada no pueda representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler.

A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.

En tanto, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.

Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.

Además, el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.

MS/ CP