“La adicción al juego es como un infarto de miocardio”

Una multitudinaria charla abierta de la que participaron instituciones y especialistas en adicciones se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, en el marco del Programa Integral de Bien Público para la Prevención de la Ludopatía Digital.

En la jornada disertaron el neurocientífico y creador del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), Facundo Manes; el sacerdote Carlos Francisco Olivero, especialista en tratamiento de adicciones, y la directora de la Consultora Bienestar Digital especializada en ciudadanía digital, Lucía Fainbom.

Manes explicó que la adicción “es una enfermedad como lo es la hepatitis, o el infarto de miocardio, o cualquier enfermedad médica”, y argumentó que la solución “no es solo una ley que, hay que hacerla, combatiendo intereses, que hay que hacerlo, sino como sociedad. Si somos una sociedad tenemos que enfrentar las causas que tienen que ver con la pobreza, la educación, la desigualdad social y la salud mental”. El neurocientífico reafirmó que “la salud mental es un tema muy importante. También lo es la educación, que no es una frase, una ley, esencialidad educativa, eso es un eslogan, es realmente invertir en educación, es combatir la desigualdad, entender la pobreza, es darnos cuenta de que en la economía del siglo XXI es el conocimiento, que los países que no invierten en su gente no prosperan”.

Por su parte, Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, prometió “trabajar en forma colectiva, con el fin de que la comunidad pueda desarrollarse y que cada uno, desde su lugar, sepa cómo abordar, acompañar y ayudar a que este flagelo no se expanda”.

De la jornada participaron representantes del municipio, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la Iglesia, ONGs, la Cruz Roja y magistrados, entre otros.