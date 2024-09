La ascensorista de la UBA "escrachada" en redes salió a responder: "Me pasé 15 años limpiando los lugares que usan para estudiar"

Una estudiante de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) publicó en su cuenta de la red social X una foto de una mujer, de espaldas, frente a la botonera de un ascensor de la facultad. Lo lo hizo junto a un comentario que tenía la intención de minimizar la tarea de la mujer: "En la FADU hay una señora que te aprieta el botón del ascensor, de verdad me encantaría que fuera joda".

La publicación fue celebrada por parte de quienes adhieren a la gestión Milei y rechazo entre quienes se oponen al Gobierno.

Fue tanto el tráfico que generó la publicación de la estudiante, que su mensaje llegó a la ascensorista, Marta, una mujer que trabaja como personal no docente en la FADU desde hace 20 años.

La respuesta de Marta al “escrache” virtual

Marta respondió también a través de redes sociales, pero con un tono conciliador, en donde explica que es trabajadora de la FADU desde hace 20 años, y que quince de ellos los trabajó limpiando aulas y pasillos.

“Hace más de 20 años que soy parte de esta hermosa facultad, me la pasé más de 15 años limpiando los lugares que ustedes usan para estudiar y ser futuros profesionales”, afirmó Marta, y explicó que “hace un tiempito que la espalda no dio para más y empezaron los dolores”.

Ante esta situación, Marta expuso que está realizando un tratamiento para mejorar su calidad de vida, y que sigue trabajando, ahora como ascensorista, para no sentirse “una carga” para su familia.

“Estoy cerca de jubilarme y voy a extrañarlos porque disfruto mucho estar en la FADU”, expresó la trabajadora,

“¿Imaginan lo que me angustió ver la publicación que hicieron?” se preguntó Marta en su publicación, y siguió: “No estoy enojada con quien me sacó la foto. Me encantaría darle un abrazo y que me conozca, y transmitirles a ustedes que seguiré dando lo mejor de mi en estos últimos años de trabajo, y espero que esto no se repita en ningún trabajador no docente".

Las repercusiones del “escrache” a Marta en la facultad

La agrupación Fadu En Lucha publicó en su cuenta de Instagram un comunicado que expresaba: "Desde Fel repudiamos enérgicamente el ataque que sufrió en redes la compañera nodocente Marta, ascensorista en FADU. Hay un post de Twitter circulando de una alumna que desinforma y estigmatiza con el objetivo de distraernos de los debates que realmente importan.

El comunicado además, cuestiona las condiciones laborales del personal no docente de la facultad y la poca cantidad de personal que hay. “Quien tomó esa foto desconoce estas cuestiones, pero lamentablemente se prestó a un discurso que fomenta la desinformación", concluyó el comunicado.

