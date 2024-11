La matemática y presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) Alicia Dickenstein fue galardonada con el Premio Perfil en la categoría Mejor aporte en Ciencia y Tecnología. El premio le fue entregado por Gustavo González, presidente y CEO de la Editorial PERFIL.

En su discurso, Dickenstein pronunció: "Muchísimas gracias a la Editorial Perfil por este premio, en particular en este momento en que la ciencia argentina está tan poco reconocida y devaluada. Hay científicos sumamente talentosos en este país que todavía quedan, porque muchos están migrando. Hay una falta total de recursos que está destruyendo algo que tomó muchos años construir. Espero que la sociedad argentina comprenda que, como en todos los países desarrollados, sin ciencia y tecnología no hay progreso, no hay futuro".

Dickenstein es doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas “Luís Santaló”. También fue vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la International Mathematical Union por el período 2015-2018 y desde 2019 se incorporó como Académica Titular de la ANCEFN. En tanto, este año fue nombrada presidenta de la ANCEFN, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

A lo largo de su carrera, se destacó por su aporte fundamental al estudio de la geometría algebraica y las aplicaciones, lo cual le valió distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, tales como el Premio Internacional de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS) en Matemática (2015), Premio Consagración en Matemática de la Academia (2017), Premio Internacional L’Oréal-UNESCO (2021) y Premio Konex de Platino (2023). Sumado a esto, fue nombrada como “Personalidad destacada de la UBA” (2021) y fue homenajeada por la Embajada de Francia en Argentina y el Institut français d´Argentine (2022).

Además, es miembro de la Unión Matemática Argentina, American Mathematical Society, Asociation for Computing Machinery y Society for Industrial and Applied Mathematics. Asimismo, es Doctora Honoris Causa del Royal Institute of Technology de Suecia y de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Su vocación pedagógica también la llevó a escribir libros de matemática para chicos entre 9 y 13 años. Sus textos cuentan con una mirada regional y global, siendo que su primera obra "Matemax" fue publicada en 2020 por la Sociedad Estadounidense de Matemática en versión bilingüe castellano-inglés.