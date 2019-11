La mejor sommelier del país comparte una guía básica para "principiantes del vino"

por Paulina Maldonado

“No hace falta saber de vinos para disfrutar de un buen vino”. Valeria Gamper, a pesar de ser reconocida como la mejor sommelier del país tras ganar el concurso que realiza la Asociación Argentina de Sommeliers, es contundente con la idea de que cada persona debe disfrutar de esta bebida como más le guste. En el Día Nacional del Vino, comparte algunos conceptos básicos para disfrutar aún más de una buena copa.

Maridaje. “Encontrar una bebida acorde a lo que vas a comer potencia la experiencia. Hay acuerdos de maridaje clásicos como la carne roja con tinto. Pero también influye la forma de cocción. Para un carpaccio no elijo tinto, sino un blanco”, explica. “Puede pasar que alguien te diga ‘hago una pasta, traé el vino’. Pero no es lo mismo si la salsa será una bolognesa, que va con tinto, que una con mariscos, que combina mejor con un blanco”.

Para Gamper también es importante evaluar si hay algún ingrediente muy predominante. “Si preparás un pollo al curry, por ejemplo, vas a buscar un vino que maride con el curry. En ese caso eligiría uno floral, fresco, un torrontés”.

Otra fórmula clave de Gamper para novatos es simpleza más simpleza, complejidad más complejidad. “Si tenés en tu casa una super botella de vino y vas a comer una milanesa con papas no la abras. Usala con un plato más complejo, seguro la vas a disfrutar más”.

Temperatura ideal. “No hay nada peor que un vino caliente”, sentencia Gamper. En el caso de los blancos, lo ideal es consumirlos entre 10 y 12 grados. “Tiene que estar fresco para que resulte agradable, pero no demasiado frío como una cerveza, porque se apagan sus aromas”, afirma. El rosado puede beberse entre 12 y 14 grados, mientras que para un tinto la temperatura ideal va de los 16 a los 18 grados.

“Se habla mucho del vino a temperatura ambiente, pero es a temperatura de cava, no de Buenos Aires a 40 grados. Por eso recomiendo que incluso el tinto lo pongan una hora en heladera antes de tomarlo y lo saquen”.

Con soda. “Yo no lo hago nunca. Pero cada uno tiene que tomar el vino como más le dé ganas. Hay muchos muchos momentos de consumo y muchos tipo de vino”, asegura Gamper. “También es cierto que un super vino con soda lo aguás”, agrega.

El rosado. “Es bien estacional, muchos se enganchan a consumirlo en esta época. Es re versátil. Va bien con una ensalada, una picada, una hamburguesa y hasta con una pizza”.

¿Vale ponerle hielo? “Si tenés un mega vino y le ponés hielo lo aguás. Si no está a la temperatura correcta para consumir, es preferible guardarlo y abrirlo otro día. Si es un vino más simple, a lo mejor le ponés un hielito y lo potencia”.

Tragos con vino. “Es otra forma de consumo. Los clásicos son la sangría o el clericó. No suelo consumir tragos, pero es muy cultural esto. Es una manera de entrarle a la categoría”.

Cómo elegir un vino. “Depende de lo que le gusta a cada uno y también de la ocasión, no es lo mismo para una cena que si estás probando. También hay que ver si a quien le vamos a regalar ese vino tiene un consumo maduro, porque seguro probó más cosas, o si recién empieza a tomar. En ese caso no le daría una rareza porque lo podés espantar”, aclara Gamper. Otra recomendación que suma es que no hay que creer que cuanto más viejo es el vino, será mejor. “La edad del vino depende del vino. Si comprás uno más económico, joven, hay que consumirlo dentro del año de cosecha, si no, va a estar oxidado”.