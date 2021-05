La mujer detenida por besar a su novia habló de abuso policial: "A mí me desnudaron"

En el año 2019, Mariana Gómez había sido condenada por resistencia a la autoridad y lesiones contra Jonatan Rojo y Karen Villarreal, los dos efectivos que detuvieron a la joven por besarse con su novia en la estación de subte de Plaza Constitución. Luego de cuatro años en medio de un proceso judicial y la absolución en abril de este año, Gómez dio detalles del abuso policial.

“A mí me desnudaron. Yo estaba en un calabozo con cinco policías y todos me decían que me sacara la ropa, que me abriera de piernas y me parara, que me agachara con las piernas abiertas y fue prácticamente otra violación con todo un personal policial dentro de un calabozo, que en realidad eso no se hace”, sostuvo Mariana Gómez en diálogo con Clarín.

En el año 2017, Gómez y su pareja, Rocío Girat, se encontraban en la estación de subte de Plaza Constitución cuando el policía Jonatan Rojo le ordenó a Mariana: "¡pibe, apagá el cigarrillo!". Luego, el oficial detuvo a la joven, la tiró al piso y le apoyo la rodilla en la cabeza. Por el hecho, caratulado como desacato, Mariana Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso.

En el video que se difundió en aquel año, Mariana explica que agredió a la policía Karen Villarreal y le arrancó un mechón de pelo. De acuerdo al relato policial en esas imágenes, la detuvieron por "fumar un cigarrillo", pero también la llamaron "pibe". “Marian estuvo dos horas esposada en Constitución. De ahí fue trasladada a la dependencia de Boedo", le contó su esposa Rocío a Clarín.

El año de prisión en suspenso por aquel hecho, que se dio dos años después a cargo de la jueza Marta Yungano del Tribunal Oral Criminal Nro. 26, fue desestimado en abril de este año por la Cámara de Casación. El falló fue anulado y todas las causas en contra de Gómez fueron absueltas.

“Eso se hace cuando uno va a entrar al penal, pero bueno. yo esa información no la tenía en el momento. Me dicen, 'Bueno, entrá ahí, quitate la ropa y andá pasándomela'. Cuando yo le cuento esta secuencia a mi abogado me dice que esto no se hace hace, que eso está prohibido, que es un mal accionar de la Policía porque eso se hace en el penal antes de ingresar”, describió Gómez sobre el trato policial durante su detención.

El fallo

Para su esposa Rocío Girat, el hecho se trató de un acto discriminatorio por parte de la justicia y de la policía, y sostuvo que "nadie puede golpear ni detener ni desnudar en un calabozo”. “La misma fiscal en pleno juicio me llamó Mariano, en los mismos papeles estoy como ‘imputado’ y al llegar a Casación, los jueces ven que hay una total discriminación tanto por parte de la Policía como de Metrovías y de la propia jueza y la fiscal”, explicó Mariana Gómez sobre el proceso que vivió.

Luego de conocerse su absolución, el abogado de Mariana Gómez, Lisandro Teskiewicz, le explicó a Télam que "El fallo es muy importante para toda la comunidad LGBTQ, porque Casación reconoce que hubo un acto de discriminación tanto del oficial de justicia como del empelado de Metrovías y la jueza de primera instancia que la condenó hizo valoración de la prueba que continuó con esa discriminación".

En esa línea, Rocío Girat criticó el accionar de la justicia y mencionó una "persecución" contra el colectivo LGBTQ. “A la Justicia le falta muchísimo. No puede ser que el mismo día que a Marian la condenan en primera instancia, absuelven a un pedófilo por abusar de su hija. La jueza Marta Yungano lo hizo. Vemos una persecución y vimos un intento de adoctrinamiento hacia el colectivo que obviamente no iba a dar resultado y menos en el 2021 donde la ola feminista arrasa, donde estamos visibles, donde al closet no volvemos nunca más”, concluyó.

​GI/FL