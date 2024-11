Buscan en Estados Unidos a 43 monos que se escaparon de un laboratorio de pruebas médicas

La policía de Carolina del Sur (Estados Unidos) busca a cuarenta y tres monos que se escaparon de un laboratorio de investigación Alpha Genesis en EE.UU, empresa dedicada a la crianza de primates para pruebas médicas. Las autoridades instaron a los residentes de la región de Lowcountry a “mantener las puertas y las ventanas bien cerradas e informar de inmediato sobre cualquier avistamiento”.

El director ejecutivo de la institución, Greg Westergaard, detalló que la fuga tuvo lugar el pasado miércoles posteriormente a que un cuidador dejara la puerta abierta de su espacio al aire libre y calificó el hecho como “frustrante”.

El Departamento de agentes del pueblo de Yemasse a través de un comunicado informó que “se habían colocados trampas en la zona y se están utilizando cámaras termográficas en un intento de localizar a los animales”.

Los monos que se fugaron de las instalaciones de la compañía norteamericana son hembras jóvenes, que pesan alrededor de 3,2 kilogramos cada una, según precisaron desde el cuerpo de seguridad local.

Por su parte, desde Alpha Genesis aseguraron que “debido a su tamaño, los primates aún no han sido sometidos a pruebas y son demasiado jóvenes para transmitir enfermedades”.

Según el diario local del estado de Carolina del Sur, The Post and Courier, afirmaron que no es la primera vez que los monos escapan de las instalaciones. Sino que, señalaron dos antecedentes recientes en el tiempo,

En 2016, 19 monos escaparon y fueron devueltos unas seis horas después. Dos años antes, 26 primates escaparon de las instalaciones.

Monos en fuga en EE.UU

En el marco de una entrevista concedida a The Post and Curier, Greg Westergaard sostuvo que “los esfuerzos de búsqueda se vieron un poco obstaculizados por la lluvia, ya que los monos están agazapados”.

No obstante, Westergaard se mostró confiado y manifestó que "Hay algunas cositas para comer en el bosque, pero no hay manzanas, que es lo que realmente les gusta", dijo, "por lo que esperamos que eso los atraiga en los próximos días".