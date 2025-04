El huevo de chocolate es una de las comidas que representan la Semana Santa y es disfrutado por las personas al reunirse en familia. Sin embargo, esta comida tiene un significado para estas fechas.

Pascuas suele festejarse entre el 21 de marzo y el 25 de abril, dependiendo el año. Para estas fechas, las familias religiosas recuerdan los últimos días de Jesús de Nazaret en la tierra. Si bien en esos días no se come carne, los religiosos no comían huevos.

Los huevos que se guardaban durante la semana eran decorados y regalados a los niños el Domingo de Pascua.

¿Por qué se comen huevo de chocolate en Semana Santa?

El origen de los huevos de Pascua son diversos. Los egipcios tenían el huevo como un símbolo de vida, con eje en los cuatro elementos naturales (aire, tierra, fuego y agua). Para los persas, el huevo quiere decir prosperidad y se otorgaban con la llegada de la primavera como símbolo de renacimiento.

Una costumbre, también se difundió en la Antigua Grecia y en China, siempre coincidiendo con el cambio de estación. En la religión católica, este postre estaba prohibido consumirse en los días previos al Domingo de Pascua. Los huevos que ponían las gallinas durante esos días, quedaban almacenados y luego se los daban a los niños.

Por otro lado, en la Europa medieval, se tenía la costumbre de decorar huevos de gallina para regalarlos en Pascua. Durante la Cuaresma, se prohibía el consumo de huevos, por lo que al finalizar el ayuno, estos se cocían y decoraban como parte de la celebración.

El conejo de Pascua también es uno de los símbolos que representa la Semana Santa y proviene de los ritos prescristianos, en los que simboliza la fertilidad y nueva vida, aspectos que caracterizan la época de la primavera.

¿Cuánto salen los huevos de pascua en Semana Santa en 2025?

Según un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), la Canasta de Pascuas 2025 subió en promedio un 51,2%. El instituto reveló que, por ejemplo, el huevo Bon o Bon de 70 g subió un 49,1% (de $5.699 a $8.499) y el Kinder de 150 g aumentó un 44,6% (de $14.700 a $21.250).

