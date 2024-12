Las opciones que ofrecen los hoteles de lujo para festejar Nochebuena y Año Nuevo

Sin duda las fiestas de fin año son el mejor momento para relajarse, disfrutar y celebrar en familia. Si bien la mayoría elige pasar “las fiestas en casa”, otros prefieren esperar “las 12” en otro lugar. Y aquí es donde aparecen las propuestas de los tradicionales hoteles de cuatro y cinco estrellas de Buenos Aires.

Entre las opciones premium se destacan:

Hotel Faena Buenos Aires. Martha Salotti 445, Puerto Madero.

Para la Nochebuena, el hotel propone un menú con una variedad de platos tales como el carpaccio de lomo con queso parmesano, la burratina con rúcula y pesto genovés, y el risotto de azafrán con merluza negra y vieyras gratinadas. Para el postre, la pannacotta de espumante, cerezas y duraznos hará las delicias de los comensales.

Para Año Nuevo, ofrece opciones como el tataki de atún rojo marinado, tiradito de salmón rosado y pesca blanca. También ojo de bife y rack de cordero. Para el postre, un volcán de red velvet y un cremoso de chocolate semi-amargo con praliné de avellanas.

A la medianoche, los asistentes disfrutarán de la tradicional cuenta regresiva, shows en vivo y un brindis con una selección de vinos, cócteles de autor y bebidas exclusivas.

Precio por persona: $ 850 mil; menores (entre 3 y 12 años) abonan el 50%.

Informes y reservas: www.faena.com

Sheraton Buenos Aires. San Martín 1225, Retiro.

En este caso, para la cena del 24, el restaurante Alsur recibirá a los asistentes con un cóctel de bienvenida. Respecto a su propuesta, será un menú de varios pasos maridado con vinos y espumantes de la bodega Luigi Bosca. También habrá música en vivo. La cena tiene un costo de $ 180 mil por persona; menores de 12 años, $ 120 mil.

Para el 31 la cena también será de varios pasos acompañados con vinos y espumantes de la Bodega Rutini. Habrá barra de tragos, música en vivo y DJ sets. El costo será de $ 270 mil por persona, y $ 180 mil para menores de 12 años.

Informes y reservas: www.sheraton.marriot.com

Hotel Intercontinental. Moreno 809, Monserrat.

Para la Nochebuena el Intercontinental ofrecerá en el restaurante Mediterráneo un menú de cuatro pasos a cargo del chef Pablo Tarrío, acompañado por vinos de las bodegas de Trapiche.

Para quienes prefieran una cena buffet, el restó Terraza del Virrey propone autoservice con clásicos platos navideños. Se destacan el medallón de ternera, ave laqueada, gnocchi de calabaza, alubias y mesa dulce.

En ambos casos, Papá Noel repartirá regalos a la medianoche.

En las propuestas el precio es $ 210 mil por persona; menores (de 5 a 12 años) abonan el 50%.

Para Año Nuevo el hotel ofrece una recepción en los jardines con sushi, espumantes y un show en vivo. Luego, en el Grand Foyer se disfrutará de la barra de cócteles y del buffet. En el Salón Monserrat la cena será de tres pasos y estará a cargo del chef Pablo Tarrío. Los vinos y espumantes son de la bodega Trapiche. La celebración continuará con una gran gala, shows en vivo y DJ set, y mesa dulce.

El precio por persona será de $ 320 mil; menores abonan el 50%.

Informes y reservas: www.intercontinental.com

Hotel Grand Brizo. Cerrito 180, Centro porteño.

En la Nochebuena se ofrecerán entradas de minicrackers de queso blanco, salmón ahumado, hummus y tartar de vieiras. Acompañado de vinos Saint Felicien.

En modalidad buffet se ofrecerá carpaccio de ternera, ceviche, terrina de salmón ahumado. También, langostinos; penne rigatte, y ensalada Nicoise. Habrá buffet de postres navideños. El brindis será en el Cielo Sky Bar del piso 13.

Precios: US$ 160 por persona; menores de 3 a 12 años, US$ 85. El brindis adicional costará US$ 60.

Para la cena de Fin de Año habrá un open bar con cócteles de bienvenida y entradas gourmet maridados con vinos de la bodega Luigi Bosca.

En la cena del Espacio Ombú se ofrecerá un variado salad bar. Los platos calientes serán trucha patagónica con puré de papa aromatizado con trufa negra, y pierna de cordero en croute de hierbas. Habrá buffet de postres navideños.

El brindis será en el Cielo Sky Bar, con un DJ Set para recibir el Año Nuevo.

Precios: US$ 210 por persona; menores de 3 a 12 años, US$ 115. Brindis adicional, US$ 120.

Informes y reservas: www.hotelgrandbrizobuenosaires.com

Hotel Madero. Rosario V. Peñaloza 360, Puerto Madero.

En la Nochebuena los asistentes disfrutarán de un menú de cinco pasos en el Red Restó & Lounge, acompañados con vinos Catena Zapata.

El costo por persona será de $ 180 mil; menores de 12 años, $ 120 mil.

Para el Año Nuevo, el hotel propone una celebración con recepción y trago de bienvenida, seguida de una cena de cinco pasos en Red Restó & Lounge, maridados con vinos Catena Zapata. La noche continuará con un show en vivo, DJ sets y un open bar. El costo por persona será de $ 260 mil, y $ 180 mil para menores de 12 años.

También habrá disponible una opción en el Rooftop con una exclusiva cena por $ 420 mil por persona.

Información y reservas: www.hotelmadero.com