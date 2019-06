Las recetas ‘se escapan’ de la pantalla del cine o la televisión y llegan a la mesa

por Paulina Maldonado

Desde el gazpacho de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, hasta el beso de La Dama y el Vagabundo mientras comen spaghetti –un clásico de Disney–, hay cientos de escenas que ya forman parte de la historia del cine en las que la comida cumple un rol protagónico.

Por eso Julieta Caruso, chef a cargo de Casa Cavia, se propuso vincular los platos de la carta otoño-invierno con alguna película. “El año pasado trabajamos relacionando nuestros platos con temas musicales. Así armamos, por ejemplo, Juntos a la Par, un postre de queso y dulce, inspirado en la canción de Pappo. Esta temporada le tocó el turno al cine”, explica.

La tarea demandó casi seis meses en los que Caruso y su equipo buscaron combinar los productos de estación para crear nuevos platos inspirados en films. La elección es variada: hay dibujos animados como Ratatouille, clásicos como Casablanca, y también incluyeron argentinas como El hijo de la novia o Esperando la carroza. “El proceso fue muy creativo y desafiante. En algunos casos teníamos un producto e imaginábamos con qué película podíamos relacionarlo, y en otros casos era al revés”.

Para Caruso, Ratatouille tenía que estar sí o sí en la carta, entonces, basados en la escena en la que el ratón Remy sale a juntar hongos, crearon unos fideos de papa con una salsa cremosa de morillas, champiñones, shitakes y gírgolas. A partir de la larga charla de Forest Gump con Bubba sobre langostinos, surge otro de los platos, que los sirve salteados con hierbas, sobre una base de huevos crujientes. Fue una frase de la francesa Amélie –“hasta los alcauciles tienen corazón”–, la que la llevó a plantear una burrata acompañada con ese vegetal.

Con menos fantasía y de forma más literal, hay muchos libros y sitios especializados que buscan captar “cocinéfilos”, con recetas de películas y series. Uno de ellos es el del español Israel Esteban, quien en su blog Platos de Cine muestra el paso a paso de comidas que salen de la pantalla. Allí se puede encontrar el pudding de chocolate que vuelve loca a Eleven, uno de los personajes de la serie Stranger Things, los panqueques de Pulp Fiction o las albóndigas que comía la familia Corleone en El Padrino. Algo similar propone Andrew Rea, quien se define como “mitad productor cinematográfico, mitad cocinero autodidacta”. En su canal de YouTube Binging with Babish combina recetas y cine con miles de seguidores, y escribió un libro, al que llamó Eat What you Watch.