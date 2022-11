Messista y maradoniano, quién es el artista que eligió la FIFA para Qatar

“Cuando me enteré que había ganado no lo podía creer. No sabía si reír, llorar o festejar como si hubiese hecho un gol en una final del Mundo. Le quise contar a mi papá y no me salían las palabras. Fue una alegría inmensa”, cuenta de un tirón y casi sin respirar José Luis Am. El artista salteño ganó el concurso internacional impulsado por la FIFA (@FIFADreamContest) y será invitado por el organismo rector del fútbol a disfrutar de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Imaginá lo que significa para mi ir al Mundial, un sueño. Me encanta el fútbol, soy fanático de Messi y maradoniano. ¿Qué más puedo pedir?”, dice a PERFIL José Luis, quien aún no sale de su asombro por haber ganado esta especie de “Mundial del Arte”.

El artista ganó el concurso de la campaña “Spotlight: Your Dreams” que fue impulsado por la máxima entidad del fútbol internacional. En el tramo final del certamen participaron 16 obras que fueron previamente seleccionadas por un jurado de ocho artistas plásticos.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA la obra debía cumplir con diferentes premisas. Primero se debía subir la obra a las redes sociales (Twi-tter e Instagram) con el hashtag #spotlightyourdreams, luego el artista tenía que contar qué le representaba para él y para su país el torneo internacional de fútbol. Por último, en la obra debía aparecer la figura de la Copa del Mundo.

Respecto a su trabajo, José Luis contó que trató de plasmar un legado simbólico entre Diego Maradona y Lionel Me-ssi a través de la cinta de capitán. “Cuando uno piensa en un Mundial, en la Copa, y en la Argentina, lo primero que se nos viene a la cabeza son las imágenes de Maradona y Lionel. Pero todo cambia cuando se sabe que éste puede llegar a ser el último Mundial de Leo, pero también es el primero sin Diego, con todo lo que ello representa para los argentinos”, dice el joven artista. “Para mi obra elegí el tema de la cinta de capitán, ya que es un símbolo que los une. Son imágenes o fotos muy representativas de ellos. Me pareció que era la oportunidad justa para que los dos se unan a través de la capitanía del equipo. Simboliza el legado que recibe Leo de parte de Diego”, agrega sin ocultar su emoción al tratar de “transformar en palabras” su obra de arte.

En la base de su trabajo digital, el artista sumó a los hinchas argentinos. En este sentido, explicó que “la cinta se convirtió en la bandera argentina y simboliza que el pueblo argentino le entrega a Lio su esperanza de ganar el Mundial”. Mientras que los rayos de sol que aparecen detrás de la imagen de la Copa del Mundo representan la “argentinidad de la obra en su máxima expresión”, añadió.

El artista de 32 años, hincha de Boca e integrante del estudio de arquitectura Arqade, contó cómo siguió el progreso de su obra hasta alcanzar el primer puesto. El 2 de noviembre la subió a su cuenta de IG y el jueves 10 las autoridades del concurso le informaron que quedó seleccionada entre las 16 finalistas. “Fue como un ‘Mundial del Arte’. De las 16 obras elegidas, que fueron como jugar los octavos de final, quedaron ocho. En cuartos de final competí con otras siete obras, de las cuales quedamos cuatro. Pasé las semifinales, y finalmente jugué la final, el domingo 13. Fue un sufrimiento terrible. En este caso, el voto del público para mi trabajo fue fundamental”, relató su camino hacia “‘la gloria eterna en el mundo del arte”. El primer puesto del concurso lo dirimió con un trabajo al óleo realizado por un artista sudafricano. “Esto es el sueño del pibe. En 15 días gané la posibilidad de ir al Mundial con mi amigo de toda la vida, Emiliano Rivera, con quien habíamos planeado viajar por nuestra cuenta, pero a raíz de los costos no pasamos más allá de una ilusión”, señaló entre risas.

Antes de concluir la nota, José Luis pidió “permiso para agradecer” especialmente a todos los amigos, familiares y en especial a su novia, Luz Guerrero, que lo acompañaron y apoyaron durante los días que duró el concurso. “En Salta se armó una movida increíble que me ayudó a ganar el concurso. Todos, desde compañeros de la escuela primaria hasta colegas de profesión, vecinos, gente común, estaban pendientes de los días de votación, sobre todo el último día (domingo 13) cuando solo el público votaba por la obra que más le gustaba, ya que en esta instancia no participaba el jurado”, cerró el joven artista digital.