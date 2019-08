"No soy un asesino": habló el vigilador involucrado en la muerte del jubilado

El juez en lo Criminal y Correccional 33, Darío Bonanno, resolvió este martes 27 de agosto el sobreseimiento del vigilador Gabriel Alejandro de la Rosa y el procesamiento sin prisión preventiva de Ramón Serafín Chávez por "homicidio preterintencional". Ambos habían estado implicados en la muerte de Vicente Luis Ferrer a la salida de supermercado COTO del barrio porteño de San Telmo el viernes 16 de agosto de 2019.

El magistrado ordenó, además, el embargo de 800 mil pesos sobre Chávez, según consta en el fallo. Tras esto, los empleados fueron excarcelados y De la Rosa brindó su versión de los hechos. "Alrededor de las 19 horas, yo estoy en el puesto de salida y lo detecto a señor llevándose mercadería escondida en la panza. Lo llamo, le digo 'señor, discúlpeme ¿se puede acercar?' Hace caso omiso y sigue de largo. Vuelvo a internar y sigue su marcha hacia afuera. Una vez que cruza y sale por la puerta, salgo atrás de él y lo vuelvo a llamar", contó el hombre en declaraciones al canal Telefé.

"Cuando se da vuelta, me dice '¿por qué?'. Le digo que se está llevando mercadería y me dice que se la deje", agregó. Según sus dichos, en ese momento habría agarrado del brazo a Ferrer para que no se retire. "Él forcejea, se suelta y lo vuelvo a agarrar. Después de un minuto, viene el jefe de operaciones, lo agarra del brazo, lo reduce y me envía a buscar a la policía", detalló.

De la Rosa explicó, además, que cuando volvió "estaba el señor Ferrer en el piso reducido por el jefe de operaciones" y que a los dos minutos llegaron al lugar efectivos de la policía "que se hicieron cargo de la situación". Sobre si Ferrer había recibido golpes, el vigilador aseguró: "Yo no lo vi, pero no sabría decirle porque yo no estaba. Cuando Chávez llega, me envía a buscarle a la policía, no pude ver qué es lo que pasó".

De acuerdo a su relato, los policías le habrían preguntado al jubilado sus datos personales y si estaba en situación de calle. Tras esto, y mientras esperaban al gerente del supermercado, el hombre se habría desvanecido. "Nunca quise ese desenlace. No soy un asesino. Soy un simple trabajador", recalcó De la Rosa en declaraciones al canal de noticias TN. Este martes también se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia en que De la Rosa y Chávez abordaron a la víctima cuando salía del supermercado en el que los dos trabajaban.